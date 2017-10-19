Казахстан потратит 13,5 млрд тенге на модернизацию общественного сознания

Астана, , 12:36 — REGNUM В Казахстане на реализацию программы модернизации общественного сознания на 2018 год выделено 13,5 млрд тенге (2,32 млрд рублей), заявил министр финансов республики Бахыт Султанов в ходе презентации бюджета на 2018−2020 годы в сенате парламента.

«На реализацию мер программы модернизации общественного сознания предусмотрены 13,5 млрд тенге», — цитирует слова Султанова портал Zonakz.

По его словам, расходы на развитие культуры и спорта до 2020 года в стране выделят 213,7 млрд тенге, из них на 2018 года 13,5 млрд предусмотрены на обеспечение функционирования организаций культуры и архивного дела.

Порядка 21,7 млрд тенге выделят на поддержку и развитие массового спорта, в том числе национальных видов спорта и спорта высших достижений, а также на другие направления.

«25,6 млрд тенге предусмотрены на обучение и воспитание одаренных детей, подготовку специалистов ТиПО, вузов, завершение ранее начатых художественных и документальных фильмов», — заключил министр.

Напомним, в апреле президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал свою статью «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», в которой, в частности, говорится о «сохранении своей культуры, собственного национального кода», а также «изменении ряда привычек и стереотипов». Кроме того, отметил в статье Назарбаев, модернизация состоит и в том, что «ряд архаических и не вписывающихся в глобальный мир привычек и пристрастий нужно оставить в прошлом».

Однако, по словам казахстанского социолога Есета Есенгараева, все необходимые факторы для модернизации находятся в зачаточном состоянии. Социолог подчеркнул, что в условиях недостаточной развитости современной социальной теории, политологии и философии решать задачи, связанные с модернизацией общественного сознания, практически невозможно.

Также Есенгараев прокомментировал ситуацию с введением в Казахстане латиницы. Так, социолог приводит в пример аргументы одного из казахстанских обозревателей, который считает переход к латинице модернизацией общественного сознания.

«Для такого радикального вывода нужны достаточно сильные аргументы. Он просто приписывает латинице такую чудесную способность модернизировать общественное сознание. Мышление, основанное не на логических и фактических аргументах, а лишь на приписывании рассматриваемому явлению определенных признаков, называется аскриптивным. И такая логика, конечно же, характерна не для модернизированного, то есть современного сознания, а характерна для архаического, досовременного мышления», — считает эксперт.

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