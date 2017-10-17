Население в Белоруссии продолжает беднеть

Минск, , 17:32 — REGNUM Реальные доходы граждан Белоруссии продолжают падать. За период с сентября по август 2017 года этот показатель снизился на 0,1% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета, опубликованные 16 октября.

«Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе — августе 2017 года составили 99,9% к уровню января — августа 2016 года», — отмечают в Белстате.

При этом 62,4% в общем объеме денежных доходов занимает оплата труда. Только 8,2% приходится на предпринимательскую и другую деятельность, которая приносит доход. Пенсии, стипендии, пособия и другие трансферты населению занимают 24% в общем объеме денежных доходов. Еще 5,4% — это доходы от собственности и проч.

Один из главных экономических показателей, по которому определяется благосостояние граждан, а именно реальные располагаемые денежные доходы населения, падает с начала года. Например, только в январе они снизились на 4,5%, в январе — феврале — на 3,2%. К марту показатель упал еще на 2,2%, к апрелю еще на 1,5%, к маю еще на 1,2%, к июню — на 0,8%. В январе — июле 2017 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились еще на 0,5%. Как видим, темпы падению постепенно замедляются, однако в целом падение продолжается.

В 2017 году министр экономики республики Владимир Зиновский заявлял, что уже осенью этого года реальные денежные доходы граждан перестанут падать и начнут расти. Зиновский отмечал, что это может произойти либо в сентябре, либо в ноябре. В это же время правительство РБ надеется, что в 2018 году этот показатель вырастет на 3,2%.

Правда, правительство планировало увеличение реальных доходов населения и на 2016 год. Показатель должен был вырасти на 1,3% по сравнению с 2015 годом. В то время в такой прогноз не поверили и во Всемирном банке, предупредив о снижении реальных доходов граждан.

В результате реальные доходы населения в 2016 году показали рекордное падение за последние десять лет. Даже в самый кризисный 2011 год граждане Белоруссии обеднели на 1,1%, а в 2015 году уже на 5,9%. Однако в 2016 году официальная статистика показала катастрофическую ситуацию с падением доходов населения. Так, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2016 году составили 92,7% к уровню 2015 года.

Причем по итогам января — апреля 2016 года, несмотря на то, что президент республики Александр Лукашенко запланировал рост ВВП не менее чем на 0,3%, этот показатель упал на 3%. Падение реальных доходов граждан Белоруссии происходило на фоне высокой инфляции, обесценивания белорусского рубля. Причем кризис в стране, за который властям не хватило смелости взять на себя ответственность, не ограничился отдельными секторами экономики, особенно явно проявился он негативными тенденциями в социальной сфере.

Сейчас ситуация немного выровнялась, хотя и остается тяжелой. Например, ряд международных рейтинговых агентств повысили рейтинг кредитоспособности страны. Однако число малообеспеченных граждан в Белоруссии продолжает расти. Оплата труда, несмотря на официальные данные, остается на низком уровне. И в такой ситуации власти взяли курс на либерализацию белорусской экономики, видимо, желая выжать последние соки из населения «шоковыми мерами».

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