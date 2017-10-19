Реконструкция «города на костях» в Ростове-на-Дону: до финиша далеко

Ростов-на-Дону, , 19:07 — REGNUM Реконструкция улицы Станиславского в Ростове-на-Дону, начавшаяся в 2017 году, может не только затянуться, но и значительно подорожать. В связи с тем, что под землёй проходят коммуникации, проект решено отправить на повторную экспертизу, передает 19 октября корреспондент ИА REGNUM. Это займет какое-то время, и, вполне ожидаемо, что в результате стоимость работ возрастёт. Стоит отметить, что в июне 2017 года мэрия донской столицы уверяла в скором завершении работ по переустройству инженерных коммуникаций.

В частности, в официальном сообщении говорилось: «Переустройство систем водоснабжения выполнено на 80%, бытовой канализации — на 70%, ливневой канализации — на 65%, кабельных линий 6кВ, 0,4 кВ — на 65%, тепловых сетей (Лукойл-ТТК) — на 10%». В результате всё происходит не так быстро, как хотелось бы, несмотря на то, что работы якобы велись в три смены.

Обращает внимание на себя и тот факт, что при реконструкции улицы проводятся археологические раскопки, что также значительно затягивает процесс реконструкции. Это вряд ли учёл выступивший в июне 2017 года на заседании постоянной комиссии гордумы по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности заместитель руководителя Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Сергей Кондратенко. Чиновник уверенно заявил, что захоронения на Станиславского не повлияют на сроки реконструкции улицы.

«В этом году (То есть, в 2017 году — прим. ИА REGNUM) мы планируем запустить трамвай по улице Станиславского», — заверил Кондратенко.

Уже очевидно, что этому сбыться не суждено. Экспедиторы продолжают исследовать территорию, на которой в I—II веках нашей эры располагалось Ростовское городище. Артефакты древнего мира и десятки захоронений меотов, населявших эти места, эксперты назвали уникальными. Найденные женские украшения, предметы быта должны пополнить коллекции донских музеев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2016 года с подрядчиками ОАО «ДРСУ» был заключен контракт на сумму 853 млн 816,5 тыс. рублей на реконструкцию транспортной артерии протяжённостью 3,2 км. Окончание работ, согласно условиям контракта, намечено на май 2018 года. К слову, в муниципальном бюджете на 2018 год на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства заложено 798 млн рублей. В эту сумму входит и завершение реконструкции улицы Станиславского.

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