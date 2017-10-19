Сверхмонополия: какие возможности получил Фонд реновации жилья в Москве

Москва, , 14:24 — REGNUM На столичном рынке стройматериалов появится гигантский финансовый спрут, который захватит огромные производственные мощности, прогнозирует экономист Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя сообщение о том, что московский Фонд реновации жилой застройки теперь сможет производить сам и строительные материалы. Соответствующую информацию распространило издание Life.

«Это, на мой взгляд, плохо, так как означает, что этот фонд, как огромный финансовый спрут, захватит огромные производственные мощности, которые есть сейчас, — отметил Делягин. — Понятно, что он не станет строить новые заводы, но будет покупать и кирпич, и бетон у тех, кто уже это производит. Однако, исходя из соображений экономической целесообразности, он их захватит».

Как результат, по мнению Делягина, на внутреннем рынке производства стройматериалов сложится сверхмонополия.

«Компании, которые не будут принадлежать этому фонду, отсекут от участия в процессе реновации, — предполагает экономист. — Всё это довольно здорово снизит экономическую эффективность и завысит издержки государства».

Кроме того, Михаил Делягин не исключил, что в итоге всё может обернуться снижением качества строительных материалов. Произойдёт это из-за заинтересованности фонда в экономии средств и в определённом смысле закупки этих ресурсов у самого себя.

Напомним, что, согласно появившейся 18 октября информации, Фонд реновации жилой застройки наконец-то официально зарегистрирован. Сами чиновники, кстати, пока не подтвердили, что эта организация займется ещё и производством стройматериалов, хотя вышеописанный сценарий очень гармонично согласуется с результатами экспертизы законодательства, регулирующего процесс реновации, которые 11 октября опубликовало ИА REGNUM.

Эксперты, изучившие закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации», выявили, что многие его положения противоречат нормам Конституции и международным договорам Российской Федерации, вступают в коллизию друг с другом и другими нормами российского законодательства, а также содержат хорошо замаскированные коррупциогенные факторы.

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Закон, по мнению экспертов, без каких-либо на то оснований ломает существующую в стране систему землепользования, предоставляя властным структурам право передавать в пользование земельные участки без их разграничения и установления необходимого статуса. В будущем это открывает широкие возможности для различного рода махинаций с практически бесхозной землей. Вдобавок к этому есть серьёзные опасения, что сотрудники фонда, практически никем не контролируемого, могут растранжирить, присвоить финансовые средства, являющиеся его собственностью, а отвечать за это будут жители столицы.

В итоге власти Москвы наделяются почти исключительным правом устанавливать законы и правила самим себе. Им по силам даже создать собственную нормативную базу, которая будет не только отличаться от федеральной, но и противоречить ей.

Не будем забывать и о суммах, которые предполагается потратить на программу реновации. Речь идёт о 400 млрд рублей, причём первые 100 млрд выделят уже в 2018 году. По этому поводу депутаты столичной думы от КПРФ уже выступали с критическими замечаниями, так как закономерно возмутились неоправданно высокими расходами.

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Добавим, ещё почти 800 млн рублей пустят на создание сети бесплатного Wi-Fi к чемпионату мира по футболу.

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Однако если количество бюджетных денег, растранжириваемых то на один, то на другой проект, постоянно возрастает, качество работы самих столичных чиновников столь же стремительно падает. В этом легко убедиться, сопоставив траты на, скажем, реконструкцию дорог (в 2015 году — 21,6 млрд, в 2016 — 22,4 млрд, в 2017 году — 37,4 млрд рублей) с тем, что москвичи получили в итоге: сколотую, неровно уложенную плитку, перекошенные бордюры, отсутствие лотков ливневой канализации и люки, уложенные рядом по принципам какой-то странной геометрии.

Исходя из этого, есть все основания сомневаться в качестве кирпича, плитки и цемента, если фонд приложит свою руку к их производству.