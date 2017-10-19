Система «Платон» будет препятствовать созданию нелегальных свалок

Москва, , 14:16 — REGNUM Кроме взимания платы с фур «Платон» будет отслеживать все мусоровозы, перевозящие твердые коммунальные отходы, с тем чтобы препятствовать созданию нелегальных свалок.

«Это позволит снизить расходы и сэкономить время при контроле за перемещением ТКО. Всего в России эксплуатируется примерно 12 тыс. мусоровозов. Более 80% из них — 12-тонники, которые уже оснащены бесплатными бортовыми устройствами госсистемы «Платон» на базе ГЛОНАСС. При этом перевозчикам ТКО не придется производить дополнительное оснащение автопарка», — цитируют «Известия» сообщение пресс-службы компании «РТ-инвест транспортные системы», которая эксплуатирует систему «Платон».

Экологи отмечают, что только в Московском регионе еженедельно выявляется свыше тысячи мест незаконного сброса мусора.

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