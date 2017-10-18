Правительство вывело из-под приватизации два фармацевтических завода

Москва, , 09:22 — REGNUM Два фармацевтических предприятия исключены из плана приватизации на 2017−2019 годы. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано 18 октября на официальном портале правительства.

Речь идет о Государственном заводе медицинских препаратов и Государственном химико-фармацевтическом заводе, которые находятся в Москве. Отмечается, что они выведены «из прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества» на указанный период.

Заводы будут присоединены к федеральному государственному унитарному предприятию «Московский эндокринный завод». Это приведет к консолидации производственных мощностей заводов в рамках создания крупной научно-производственной структуры на отечественном фармацевтическом рынке.

В правительстве пояснили, что указанные заводы в основном производят наркотические и психотропные лекарственные препараты. Объединение их активов призвано повысить конкурентоспособность и оптимизировать контроль за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также увеличить вес отечественной фармацевтической продукции на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября стало известно о запуске в Москве инновационного фармацевтического производства. В соответствии с госконтактом, компания «Биокад» будет выпускать 22 наименования лекарственных средств, в основном относящихся к категории «онкология и иммуномодуляторы».

Читайте также: В Москве запускают инновационное фармпроизводство: Смогут ли поддерживать?

А также: В Рязани планируют запустить производство онкологических препаратов