В Рязани планируют запустить производство лекарств против рака

Рязань, , 14:12 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о возможности строительства в регионе производства препаратов для безоперационного лечения онкологических заболеваний. Как сообщает «ТАСС», об этом Николай Любимов рассказал журналистам на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Николай Любимов надеется на помощь государственной корпорации «Роснано» в этом вопросе. 13 октября губернатор провел переговоры с представителем корпорации Дмитрием Криницким.

«В Дубне (Московская область) есть предприятие, которое выпускает препараты для безоперационного лечения рака. Если мы начнем с ними сотрудничать, то они могут создать такое же предприятие у нас в Рязанской области», — цитирует издание слова губернатора.

Николай Любимов также отметил, что сейчас региону и госкорпорации уже удалось договориться о поставках препарата в областной онкологический диспансер. Кроме того, в регионе изучат возможности дальнейшего сотрудничества с «Роснано». В конце года планируется провести переговоры уже с главой корпорации Анатолием Чубайсом.

ИА REGNUM напоминает, что Рязанская область активно пытается привлечь инвесторов именно в фармацевтическую промышленность.

Так, в июне 2017 года на встрече с главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым Николай Любимов рассказал, что в области планируется реализация проекта по строительству завода «Скопинфарм». Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей. На нем будет создано не менее 130 рабочих мест. В ответ на это Дмитрий Медведев заявил, что фармацевтическая промышленность в целом по стране растет неплохими темпами. За последние годы ее рост составил 25−27%.

Кроме того, Николай Любимов тогда рассказал, что за пять месяцев 2017 года индекс промышленного производства вырос на 6,8%. Для сравнения, в 2016 году он составлял 2,2%. К примеру, медицинская промышленность показала рост в 151%.

В марте 2017 года Николай Любимов заявил, что его задачей-минимум является увеличение объема инвестиций в три раза в течение трех лет.

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