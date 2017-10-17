Таджикские мигранты за год создают 1 трлн рублей в объеме ВВП России

Душанбе, , 14:33 — REGNUM Труд таджикских мигрантов формирует в общем объеме ВВП России около 1 трлн рублей, сообщает 13 октября сайт Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Таджикистана со ссылкой на исследование замначальника управления анализа социальных проблем Джовида Икромова.

«Проведенный автором анализ выявил вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в валовом внутреннем продукте (ВВП) России за 2016 г. в размере около 1 триллиона рублей или 1,2% ВВП России», — говорится сообщении.

В своей диссертации «Влияние международной трудовой миграции из стран центральной Азии на социально-экономическое развитие России» Икромов указывает, что мигранты влияют на экономику принимающих стран по нескольким направлениям:

Через создание добавленной стоимости в отраслях их занятости;

Путем создания спроса на товары и услуги для своих нужд;

В качестве предпринимателей и инвесторов, мигранты могут создавать новые рабочие места;

Как специалисты и ученые они способны внедрять инновации и технологии;

Пополняют бюджет за счет того, что являются налогоплательщиками.

В части влияния мигрантов в научной сфере России Икромов приводит цифру увеличения докторов наук из стран Центральной Азии.

«В период 2010−14 гг. по всей России и по всем отраслям наук в целом 1666 человек защитили ученые степени докторов наук. За этот же период их количество за счет миграционного прироста докторов наук из стран ЦА увеличилось на 20% или на 341 человек», — говорится в диссертации.

При этом средняя зарплата мигрантов на 20−25% ниже начисленной номинальной зарплаты граждан России. По мнению автора исследования, данная цифра указывает на отсутствие существенного влияния на зарплаты жителей России.

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Отвечая на вопрос о практической значимости выявленных расчетов, Икромов сообщил, что полученные результаты и выводы могут быть положены в основу при обосновании и проведении миграционной политики властями России и Таджикистана, а также для формирования предложений по дальнейшему совершенствованию механизмов интеграции на постсоветском пространстве.

Данные исследования были представлены на семинаре по теме «Влияние международной трудовой миграции на социально-экономическое развитие России».

Как выяснило агентство ASIA-Plus, сейчас на территории России находится более 1 миллиона граждан Таджикистана. В 2016 году они вывели из экономики России около $2 млрд, что соответствует почти трети ВВП Таджикистана в 2016 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутаты госдумы России намерены бороться с «резиновыми офисами» — фиктивной постановкой на учет в нежилом помещении, к чему часто прибегают при трудоустройстве нелегальных мигрантов.

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