Киргизия поставит Узбекистану электроэнергии на $13 млн

Бишкек, , 13:18 — REGNUM Киргизия подписала контракт с Узбекистаном на экспорт электроэнергии на период с января по март 2018 года, заявил 17 октября председатель правления киргизской «Национальной энергетической холдинговой компании» Айбек Калиев в ходе пресс-конференции в Бишкеке.

«Киргизия намерена экспортировать электроэнергию в объеме 550 млн кВт-ч», — цитирует Калиева издание Tazbek.

По его словам, экспортная цена электроэнергии составит 2,4 цента за один кВт-ч. Таким образом, сумма поставок оценивается в $13 млн 200 тыс.

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Напомним, текущая стоимость экспорта киргизской электроэнергии для Узбекистана составляет два цента.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению правительства Киргизии экспорт энергии в Узбекистан начал осуществляться 16 июня 2017 года. На конец августа объем экспорта составил 825 млн киловатт-часов.

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