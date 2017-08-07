Киргизстанцы стали расходовать больше электроэнергии

Бишкек, , 18:26 — REGNUM В июле 2017 года потребление электроэнергии в Киргизии достигло 813,03 млн кВт-ч и выросло в сравнении с аналогичным периодом минувшего года на 8,1%. Об этом сообщило ИА «24.kg» со ссылкой на информацию «Национальных электрических сетей Кыргызстана».

По данным госкомпании, при этом суточное максимальное потребление по мощности превысило 1 521 МВт, в то время как в июле 2016 года этот показатель был равен лишь 1 446 МВт.

«В целом идет увеличение потребления электроэнергии в стране, а увеличение в июле связано с погодой, когда из-за жары люди стали чаще пользоваться кондиционерами и вентиляторами», — уточнили энергетики.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия циклично переживает периоды избытка и дефицита воды. В предыдущие годы страна столкнулась с маловодьем, из-за которого произошло снижение уровня воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС, вырабатывающей до 70% производимой в этой стране электроэнергии. В результате этого в республике возник серьезный энергодефицит. Сейчас страна вступил в половоджный период.

По этой причине власти республики были вынуждены ввести социальный лимит на потребление электроэнергии для населения, а также отказаться от экспорта электричества и начать его закупку в соседних Казахстане и Таджикистане.

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В 2017 году страна вступила в половодный периоду — обильные ливневые дожди и таяние снегов в горах позволили накопить в Токтогульском водохранилище количество воды, достаточное не только для удовлетворения потребности населения и промышленности Киргизии, но и для возобновления ее продажи за рубеж. Сейчас экспортный потенциал республики оценивается в 1,5 млрд кВт-ч.Потребление электроэнергии в Киргизии ежегодно растет примерно на 5%. Строительство новых генерирующих объектов и модернизация старых происходит с запозданием, что создает риски для дальнейшего стабильного энергоснабжения страны.