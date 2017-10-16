Порты: Латвия может рассчитывать только на остатки

Рига, , 18:17 — REGNUM Латвия пока еще ярко не нарисовала себя на карте нового китайского шелкового пути, тем временем Литва по сотрудничеству с Китаем уже на несколько лет впереди. Об этом в интервью заявил специалист по вопросам транспорта, член совета Международного аэропорта «Рига» Талий Линкайтс, передает Latvijas Radio сегодня, 16 октября.

По его словам, Латвия — одна из многих стран, борющихся за китайские транзитные грузы, которые в основном по железной дороге везут через Казахстан и Россию, и дальше направляют в Белоруссию и Германию.

«Мы можем рассчитывать на отдельные грузы, которые в направлении из Белоруссии могли бы идти в Скандинавию», — заявил Линкайтс.

Он также отметил, что нет ожидания роста китайских инвестиций. Это связано с тем, что инвестиции, как правило, идут в в страны, находящиеся вне ЕС, например, в Белоруссию.

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По мнению Линкайтса, с учетом того, что объем российских грузов снижается, Латвии важен каждый состав, который «приходит на место потерянного груза». Когда поток грузов на железной дороге вырастет, составы будет экономически выгодно направлять через Латвию, уверен специалист. Он заявил, что пока что это «больше политическое мероприятие», которое показывает, насколько каждая страна заинтересована сотрудничать с Китаем.

Напомним, 16 октября в Рижский свободный порт прибыл контейнерный поезд из китайского города Урумчи. Новый маршрут контейнерного поезда Урумчи-Алтынколь-Рига-Роттердам был открыт в конце сентября 2017 года.

Первый тестовый поезд с 44 контейнерами китайской продукции из китайского города Йиву прибыл в Ригу 5 ноября 2016 года. Рейс организовали LDz loģistika, российское предприятие «ТрансКонтейнер» и госкомпания «Китайские железные дороги». Президент «Балтийской ассоциации — транспорт и логистика» Инга Астане назвала это важным политическим жестом, который свидетельствует о том, что Латвия готова сотрудничать с Китаем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член правления Вентспилсского торгового порта Янис Хазе заявил о том, что Латвия фактически может остаться без транзита, если не будет изменена существующая тарифная политика железной дороги, и не будут привлечены новые грузы.

По его словам, сегодняшнюю ситуацию в транзитной сфере страны уже можно назвать плачевной — каждый день порты страны теряют 10% грузооборота, и прогнозировать объемы перевалки грузов портами Латвии через 10 лет уже нет смысла.

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