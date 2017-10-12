Ленобласть обсуждает условия майнинга криптовалют в технопарке у ЛАЭС

Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Идея губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко начать добычу криптовалюты с использованием энергетических мощностей Ленинградской АЭС в Сосновом Бору не шутка, как могли подумать некоторые. Эта идея уже начинает обретать организационную практическую форму. Сейчас власти региона обсуждают ее с энергетиками.

По поручению главы региона экономический блок областной администрации «уточняет возможности для создания на территории области зоны с особым правовым и экономическим статусом для размещения бизнеса по разработке и производству криптовалют», сообщили 12 октября в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Как и предполагалось, речь идет о создании технопарка на площадке энергоблоков Ленинградской атомной станции, планируемых к выводу из эксплуатации. Эти перспективы в настоящее время обсуждаются с представителями концерна «Росэнергоатом», в состав которого входит ЛАЭС.

Резиденты такого технопарка будут находиться в непосредственной близости от генерирующих мощностей ЛАЭС, размещаясь на площадке, имеющей действующую систему охлаждения. Это даст возможность использовать энергоресурсы по доступной цене, поскольку из нее будет исключена сетевая составляющая.

Дополнительным импульсом к развитию майнинга криптовалют стало бы предоставление возможности использовать импортное оборудование на условиях беспошлинного ввоза, считают в Ленобласти.

Кроме того, изучается возможность создания в границах промплощадки действующих четырех энергоблоков ЛАЭС первой в России свободной энергетической зоны.

По мнению Александра Дрозденко, создание площадки с привлекательными условиями для разработки и майнинга криптовалют позволило бы создать в стране инновационную отрасль и дать новый импульс развитию банковского сектора.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минфин и Центробанк до конца 2017 года разработают базовый законопроект, который будет направлен на государственное регулирование криптовалют. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что его ведомство планирует начать регулирование криптовалют уже в 2018 году.

В то же время использование и легализация криптовалют чреваты крупными рисками, заявил 10 октября президент России Владимир Путин на совещании, посвященном вопросам использования криптовалют.

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Президент подчеркнул, что сначала надо создать условия, в которых преимущества технологических новшеств банковской сферы будут использованы для развития и совершенствования финансовой системы государства, а не для нарушения норм и требований закона.

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