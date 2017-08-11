Москва, , 13:30 — REGNUM В июле нефть наконец подорожала, а накануне обновила 2,5-месячные максимумы по сорту Brent ($53), возрадовавшись дальнейшему спаду активности на сланцевых месторождениях США. Но как только ОПЕК напомнила о своих неудачах, оптимизм быстро сошел на нет, и игроки принялись фиксировать прибыль по длинным позициям, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

«Накануне ОПЕК рапортовала о том, что в прошлом месяце добыча в странах-экспортерах выросла максимально с декабря 2016 года. И после этих известий повышение прогнозов спроса на энергоносители оказалось бездейственным. Похоже, США и ОПЕК поменялись ролями, и теперь картель выступает фактором давления на цены, тогда как падение запасов и добычи в Штатах подбадривает сырьевые площадки», — пояснил эксперт.

«Не привнес оптимизма и сегодняшний доклад МЭА, отразивший снижение уровня исполнения обязательств странами ОПЕК до 75%, что стало самым низким значением с января 2017 года. Разбивка по странам выглядит еще более тревожной», — отметил он.

«Так, дисциплина в Венесуэле составила менее 30%, а в Ираке — всего 34%, — привел данные Диргин. — Эти цифры сигнализируют о том, что производителям все сложнее урезать добычу, поскольку эти меры вредят бюджету, но не приносят видимых результатов.

«11 августа баррель Brent обновил недельные минимумы на отметке $51,30 и пока удерживается над уровнем $51, пробой которого может ускорить ликвидацию лонгов. Удержать котировки от дальнейшего падения может вечерний отчет Baker Hughes, если укажет на сокращение числа активных буровых в США», — считает эксперт.

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