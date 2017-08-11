Нефть провалилась под $52

Москва, , 12:39 — REGNUM На дневных торгах 11 августа цена на нефть Brent продолжает идти вниз. Цена опустилась до $51,27 за баррель. Сегодня возвращения цены на уровень в $53 за баррель можно не ждать, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«К закрытию 10 августа котировки Brent потеряли 0,6%. Техасская нефть WTI снизилась в цене на данный момент на 0,7%», — привела цифры она.

«Несмотря на то, что коммерческие запасы нефти в США сократились даже больше, чем ожидал рынок (на 6,45 млн баррелей по сравнению с прогнозом о сокращении запасов только на 2,7 млн баррелей), цена на нефть практически не отреагировала на это событие, что бывает крайне редко», — отметила эксперт.

Гораздо большее влияние, по ее мнению, «на нефтяной рынок оказал очередной доклад ОПЕК, вышедший 11 августа. Согласно докладу, в июле текущего года добычу нефти увеличили Ливия, Нигерия, и, что неожиданно, Саудовская Аравия, представители которой в ОПЕК лоббируют продление соглашения о сокращении добычи нефти».

«Двойная игра саудитов оказалась самым неприятным сюрпризом для рынка, что заставило трейдеров продавать фьючерсы. Однако не исключено, что влияние этой новости на рынок будет недолгим, так как в докладе ОПЕК говорилось о том, что Ангола, Венесуэла и Ирак дисциплинированно сокращают производство», — пояснила Мильчакова.

«В ближайшие дни Brent будет торговаться в коридоре $51−52,50 за баррель. На уровне в $51 находится достаточно сильная поддержка, хотя вероятно, что спекулянты могут попытаться продавить вниз этот уровень», — предположила эксперт.

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