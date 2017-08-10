Сбор зерновых в Чувашии упал почти в 30 раз

Чебоксары, , 17:04 — REGNUM К уборке зерновых приступили в Чувашии во всех районах, за исключением Красночетайского. Урожайность зерновых в республике, где действует режим чрезвычайной ситуации, выше прошлогоднего уровня. Зерновые убраны с площади 5,5 тыс. га, что в 25 раз меньше прошлогоднего периода. Об этом свидетельствуют оперативные данные Минсельхоза Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По состоянию на 10 августа, зерновых и зернобобовых культуры скошено с площади почти 5,48 тыс. га (на 10 августа 2016 года — 138 тыс. га). В том числе пшеница убрана с площади 3,5 тыс. га (на 10 августа 2016 года — 79,6 тыс. га). Намолочено почти 12 тыс. тонн зерна, что в 29,5 раза меньше на аналогичную дату прошлого года. В том числе намолот пшеницы сократился в 22 раза — до 9,7 тыс. тонн. Урожайность по сравнению с прошлогодним периодом выросла с 25,7 до 30,9 ц/га, в том числе пшеницы — c 26,9 до 31,5 ц/га.

По данным министерства, в полях работали 157 комбайнов (на 10 августа 2016 года — 169), средняя выработка в расчёте на один комбайн выросла с 9,9 до 11,6 га.

Картофель убран с площади 28 га (на 10 августа 2016 года — 51 га), валовой сбор — 618 тонн (на 10 августа 2016 года — 1220). Урожайность второго хлеба снизилась с 239,2 до 220,5 ц/га.

Хуже всего ситуация с уборкой овощей. В настоящее время они убраны с площади 2 га (на 10 августа 2016 года — 129). Валовой сбор упал с 2450 до 30 тонн, урожайность — со 189,9 до 150 ц/га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начало уборки в среднем по республике отложено на 15−20 дней. 28 июля в Чувашии в связи с неблагоприятными погодными условиями был введён режим чрезвычайной ситуации. Из-за низких температур и обильных осадков массовый сев яровых культур начался на две недели позже обычного срока (27 апреля) и завершился к середине июня (в 2016 году массовый сев яровых культур начался 14 апреля и завершился в первых числах июня). Ориентировочные потери урожая зерновых и зернобобовых культур в республике могут составить 20−25 тыс. тонн, картофеля — 30−35 тыс. тонн. По предварительным расчетам, ущерб в пострадавших хозяйствах (при средних ценах в период уборки на зерно 9 тыс. рублей за 1 тонну, на картофель — 8 тыс. рублей за 1 тонну) может составить около 500 млн рублей.

Напомним, посевная площадь под урожай 2017 года в хозяйствах всех категорий составила 554 тыс. гектаров. Это на 3,9% меньше по сравнению с 2016 годом. В том числе зерновые посеяны на площади 206,9 тыс. га.

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