На Кубани памятники и фонтаны оставят без подсветки

Краснодар, , 05:39 — REGNUM Нагрузка на энергосистемы Краснодарского края из-за аномальной жары стала причиной ограничения электропитания ряда объектов, в том числе архитектурного освещения зданий и памятников, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что 10 августа в Краснодаре прошло заседание штаба Красноярского края по обеспечению безопасности электроснабжения. Возглавлял заедание краснодарский вице-губернатор Андрей Алексеенко.

По словам замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрея Ляшко, кубанские энергосистемы и по се день испытывают сильную нагрузку из-за жары. В жаркую погоды сильно возросла нагрузка на энергосистему, потому что люди усиленно пользуются вентиляторами и кондиционерами.

Чтобы сберечь энергосистему от возможных перегрузок, власти рекомендуют отменить на период экстремальной жары любые виды ремонтных работ: оставить только неотложные. Оборудование в этот период нужно тщательно проверять.

«Кроме того, по поручению заместителя главы региона Андрея Алексеенко муниципальным образованиям края рекомендовано в период прохождения максимальных нагрузок и высоких температур в вечернее время отказаться или минимизировать использование архитектурного освещения зданий, памятников, фонтанов и прочих сооружений», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, предполагается провести со стороны красноярских муниципалитетов проверку социально значимых объектов. Цель — определить, готовы ли они к быстрому их переводу на резервные источники энергии.

Напомним, синоптики предупреждали об аномально высоких температурах на юге России, и прогноз подтвердился. В этой части страны энергосистемы находятся под большой нагрузкой, в ряде южных регионов уже происходили перебои с электричеством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа сетевая компания «Севастопольэнерго» заявила о временном отключение электроэнергии с 10 по 15 августа — из-за ограничения мощностей в объеме 15 МВт.

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