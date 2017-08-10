В Севастополе пять дней будут отключать электричество по графику

Севастополь, , 17:45 — REGNUM Сетевая компания ООО «Севастопольэнерго» заявила о временном отключение потребителей электроэнергии с 10 по 15 августа в связи с ограничением мощностей в объеме 15 МВт, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно графику верных отключений, электричество будут отключать на 2,5 часа ежедневно, с 20:00 до 22:30 часов.

10 и 14 августа вечером погаснет свет в домах в Гагаринском районе, 11 и 15 августа — в Нахимовском районе и сельской зоне (Орлиное, Гончарное, Резервное). 12 августа отключат три подстанции в Балаклаве, на Фиоленте, Инкермане, Корабельной стороне; 13 августа — в Ленинском районе города и в Стрелецкой бухте.

По информации «Севастопольэнерго», графики временного ограничения введены Черноморским региональным диспетчерским центром (Симферополь).

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит электроэнергии возник из-за аномальной жары, установившейся в Крыму и Севастополе.

Отмечается, что крымчане вынуждены прибегать к помощи кондиционеров, что, в свою очередь, привело к превышению лимитов потребления электроэнергии.

По данным Минэнерго РФ, потребление превысило исторический максимум нагрузок.

Напомним, из-за аномальной жары в Крыму 7 августа произошел сбой в работе энергосистем. Без электроэнергии остались более 108 тысяч человек. Затем неполадки были устранены.

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Как сообщало ИА REGNUM, в лесах Севастополя ввели четвертый уровень пожарной опасности и особый противопожарный режим в городе.