Анастасия Степанова, , 12:50 — REGNUM

В Татарии объявлена серия ремонтных торгов на соцобъекты, принять участие в которых смогут только достаточно крупные подрядчики. Отсев мелких компаний в этой сфере происходит ещё на этапе подачи заявки. При этом в 2017 году антимонопольная служба региона уже привлекала заказчика ГКУ «Главинвестстрой» к административной ответственности за ограничение конкуренции, но это не помогло. Типовое требование к участникам переходит из тендера в тендер, а укрупнение лотов продолжается. Цена одного из них уже перешагнула планку в полмиллиарда рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2017 года Управление антимонопольной службы по РТ признало госзаказчика — ГКУ «Главинвестстрой» нарушившим законодательство о контрактной системе в сфере закупок сразу по 13 аукционам. По ним подрядчики должны были выполнить строительно-монтажные и прочие работы по капитальному ремонту. Все аукционы имели ряд общих признаков. Объекты в список лотов по каждому из них были добавлены из разных районов региона, иногда достаточно удалённых друг от друга. Также в рамках одного аукциона лоты отличались по назначению — административно-общественные здания, соцобъекты, дома культуры и другие. Получался «винегрет» из объектов с разным назначением.

Основное «заградительное» для потенциальных участников требование: «Наличие опыта исполнения одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства за последние три года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. При этом стоимость такого исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об аукционе».

Для примера, 24 августа ГКУ проведёт аукцион на капремонт 26 медицинских объектов в Казани, из которых 25 зданий и один лот — благоустройство территории. Начальная стоимость тендера — 559 327 110 рублей. То есть для подачи заявки потенциальный участок должен был в последние три года исполнить контракт на не менее чем 111 865 422 рубля.

28 августа тот же заказчик проведёт аукцион, в рамках которого отберут подрядчика на капремонт ещё 12 поликлиник Казани. Начальная стоимость лота — 380 220 070 рублей, а 20% от неё — 76 044 014 рублей. В этот же день ГКУ будет выбирать подрядчика на капремонт пяти поликлиник в Набережных Челнах. Цена лота — 385 330 530 рублей, требование о 20% (около 77 млн рублей) также присутствует.

Интерес представляет и аукцион, который проведут 24 августа. Кроме капитального ремонта пяти муниципальных зданий и одного мемориала в разных районах республики, в него «затесалось» благоустройство аквапарка в пгт Карабаш. Весь лот потянул на 76 306 066 рублей.

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В итоге из-за подобного укрупнения иногда абсолютно разноплановых лотов «за бортом» оказываются многие малые и средние компании. А так как до дорогостоящих тендеров они оказываются недопущенными из-за отсутствия предыдущего контракта, то и на последующий подать заявку не могут. Получается замкнутый круг.

С одной стороны — это своего рода «барьер» для фирм-однодневок, которые работают некачественно, имущества и материальной базы не имеют, потому и госконтракт в срок не выполнят. Например, только за январь-июнь 2017 года было официально ликвидировано 9 472 организации в регионе. А сколько ещё не ликвидированы, а просто не ведут деятельность, представить сложно.

Но, с другой стороны, несколько противоречит финансовый «барьер» заявляемой министерством экономики РТ задаче по расширению доступа к закупкам крупнейших заказчиков для малого и среднего бизнеса (МСП).

«Реализация мероприятий в рамках данного блока работ будет способствовать в массовом секторе увеличению числа занятых у субъектов МСП с 17,8 млн человек до 40 млн человек до 2020 года, в высокотехнологичном, импортозамещающем секторе и секторе несырьевого экспорта — диверсификации экономики и созданию рынка предпринимательства», — заявляется на сайте ведомства.

В своём прошлом решении по подобным тендерам антимонопольная служба республики ссылалась на то, что госзаказчик «необоснованно укрупнил лот по объектам, функционально не связанным и не схожим между собой, что привело к ограничению конкуренции и нарушению требований Закона о контрактной системе, Закона о защите конкуренции».

«Укрупнение лотов проявляет себя в вытеснении малых хозяйствующих субъектов, не способных либо освоить такой крупный лот, либо выполнить требование об обеспечении исполнения контракта», — отмечается в решении УФАС по РТ.

Что же это всё-таки — попытка защитить бюджетные траты от фирм-однодневок или же «зелёный коридор» для крупных подрядчиков?