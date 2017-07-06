ФСБ Татарии «увидела» нарушения в семи госзакупках ГКУ «Главинвестстрой»

Казань, , 06:06 — REGNUM

Управление ФСБ по Татарии инициировало проверку по соблюдению антимонопольного законодательства ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление». Ведомство усмотрело признаки нарушения в семи госзакупках, которые ГКУ провело в мае 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на обращение регионального Управления ФСБ.

Как следует из документа, направленного на имя руководителя ТУ Федеральной антимонопольной службы РТ, проверка проводилась с целью контроля целевого и эффективного использования средств бюджета.

10 мая ГКУ объявило аукцион на ремонт 11 школьных учреждений с начальной ценой лота более 192 млн рублей. 16 мая торги двумя отдельными закупками были объявлены на ремонт 21 здания из разных сфер. Общая стоимость этих закупок составила около 204 млн рублей.

17 мая был объявлен тендер на замену фельдшерско-акушерских пунктов на модульные здания. Начальная сумма составляла 121,2 млн рублей.

Ещё на 217,57 млн рублей было запланировано заключить госконтракт на ремонт 11 объектов здравоохранения. 30 мая торги были объявлены на ремонт и строительство девяти дошкольных образовательных и спортивных учреждений. Стоимость контракта — порядка 102,1 млн рублей.

31 мая ГКУ объявило закупку на ремонт и строительство 18 спортобъектов в разных населённых пунктах республики.

Нарушения, на которые указывает УФСБ по Татарии, связаны с укрупнением лотов. По мнению ведомства, это может ограничить потенциальный круг участников и создать условия для недобросовестной конкуренции, формируя предпосылки для неэффективного использования бюджетных средств.

Позднее антимонопольная служба подтвердила, что, если бы заказчик не укрупнил лоты, указав условие, что стоимость ранее исполненного контракта должна составлять 20% от заявленной начальной по этим торгам, то участников было бы больше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае УФАС заявило о том, что расследовало уникальнейшее дело, связанное с нарушением закона «О конкуренции» на рынке государственных закупок медицинских препаратов.

По данным программы «Вести-Алтай», в 2013 году четыре алтайские компании заключили устное соглашение с новосибирским предприятием, в соответствии с которым во всех аукционах на поставку препаратов для борьбы с онкозаболеваниями побеждало это самое новосибирское предприятие.

Дело в том, что алтайские фирмы подавали заявку на участие в аукционе, заведомо зная, что будут исключены из списка участников, поскольку у них отсутствовала лицензия на фармацевтическую деятельность.

«Мошенническую схему компаниям удалось реализовать в ходе пяти аукционов на общую сумму 35 миллионов рублей», — отметил руководитель УФАС по Алтайскому краю Степан Поспелов.

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