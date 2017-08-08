В ремонт муниципальных зданий «затесался» аквапарк: странные торги Татарии

Казань, , 05:48 — REGNUM

Несмотря на вынесенные ранее антимонопольной службой решения о нарушениях, связанных с укрупнением лотов, ГКУ «Главинвестстрой» не оставил практику формирования «сборных» лотов. В этот раз речь идёт о «выполнении строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установке и монтаже оборудования» по семи адресам. Аукцион пройдёт 24 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Общая стоимость лота — 76 306 066 рублей. Средства будут выделены из бюджета республики. Обязательное требование для участника — опыт исполнения хотя бы одного схожего контракта за последние три года.

«При этом стоимость такого исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 20% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об аукционе», — отмечается в извещении.

Напомним, Управление ФСБ по Татарии ранее инициировало проверку по соблюдению антимонопольного законодательства ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Ведомство усмотрело признаки нарушения в семи госзакупках, которые ГКУ провело в мае 2017 года. Нарушения, на которые указывает УФСБ по Татарии, связаны с укрупнением лотов.

По мнению ведомства, это может ограничить потенциальный круг участников и создать условия для недобросовестной конкуренции, формируя предпосылки для неэффективного использования бюджетных средств.

Позднее антимонопольная служба подтвердила, что, если бы заказчик не укрупнил лоты, указав условие, что стоимость ранее исполненного контракта должна составлять 20% от заявленной начальной по этим торгам, то участников было бы больше.

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Интересная особенность нового тендера ещё в том, что помимо капитального ремонта пяти муниципальных зданий и одного мемориала в него «затесалось» благоустройство аквапарка в пгт Карабаш Бугульминского муниципального района Татарии. Последнее отдельно вытянуло на 14 225 855 рублей. Для сравнения, капремонт мемориала, детсада и подросткового клуба вместе обойдётся дешевле благоустройства аквапарка. Список работ по последнему включает устройство дорог из брусчатки, отсыпку пляжа, ремонт чаши фонтана, освещение, устройство тротуара, благоустройство территории и устройство туалета.

По информации из казанских СМИ, аквапарк в пгт Карабаш был открыт в июне 2013 года в качестве подарка жителям от АО «Татнефть». За семь месяцев на побережье Карабашского водохранилища проводились работы, включающие установку малых архитектурных форм. Стоимость работ составила 15 млн рублей. Нефтяники пообещали, что аквапарк будет работать бесплатно, но в перспективе привлекут коммерческие структуры для оказания услуг отдыхающим уже на платной основе.

По условиям торгов, победитель должен выполнить капитальный ремонт шести объектов и благоустройство до 1 ноября 2017 года, то есть за два месяца.