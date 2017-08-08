Расходы жителей России растут третий месяц подряд: опрос

Москва, , 12:03 — REGNUM Повседневные расходы жителей России продолжают расти третий месяц подряд. В июле 2017 года расходы выросли на 0,6% относительно июня. Это значительно превосходит резко сократившуюся инфляцию, по данным Росстата, в июле она составила 0,1%. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».

При этом стоит отметить, что годовой рост общих повседневных расходов составил в июле 8,1%, что более чем вдвое превосходит размер накопленной за период официальной инфляции в 3,9%.

Июльский рост расходов на фоне немного похудевшего среднего чека говорит о том, что граждане продолжили активно посещать магазины в поисках низких цен на товары и продукты питания.

В июле рост расходов показали жители практически всех регионов России за исключением Приволжского ФО, где потребители сократили свои ежедневные траты на — 3,6%.

В остальных же федеральных округах был зафиксирован рост: от 0,7% в Сибирском и 0,8% в Северо-Западном до 2,5% на Урале.

В Москве и Санкт-Петербурге за месяц повседневные расходы сократились — на 4,1% и на 3% соответственно.

В остальных городах-миллионниках в июле относительно июня произошло сокращение общих расходов на 1,5%. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2016 года жители мегаполисов все же нарастили объемы своих расходов на 4%, что немного превосходит размер инфляции.

В городах-полумиллионниках за месяц потребители еще больше, чем в мегаполисах, сократили свои расходы — на 2,7%. Но зато относительно июля прошлого года они показали куда больший рост расходов — на 13,2%.

Отметим, обычно после июньского спада в июле повседневные расходы жителей России показывали положительную динамику. Однако в 2017 году в июне сокращения расходов не наблюдалось, а в июле расходы опять выросли.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 30 тыс. жителей России, 11 тыс. домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, повседневные расходы жителей России в июне аномально выросли из-за холодов. Рост оказался впечатляющим. Он превысил показатели всех предыдущих лет, чего не наблюдалось уже много месяцев подряд.