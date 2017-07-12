Расходы жителей России аномально выросли в июне из-за холодов

Москва, , 10:01 — REGNUM Повседневные расходы жителей России в июне выросли на 0,6% относительно мая, что полностью совпадает с месячной инфляцией в 0,6%, рассчитанной Росстатом. Годовой же рост составил 8,2%, что почти вдвое превосходит накопленную за период инфляцию в 4,4%. Таковы данные исследования, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Рост оказался впечатляющим. Он превысил показатели всех предыдущих лет, чего не наблюдалось уже много месяцев подряд. Правда, такой рекорд оказался возможным не благодаря усиленному росту расходов в 2017 году, а из-за традиционного сезонного сокращения трат в предыдущие годы.

Вероятно, частично это можно объяснить холодной и дождливой погодой в центральной части страны, где сосредоточена ощутимая часть населения. Согласно отчетам официальных ведомств, в июне было отмечено преждевременное подорожание плодоовощной продукции.

Гипотеза о росте расходов из-за плохой погоды подтверждается реальными цифрами. Так, в Центральном округе страны расходы жителей за месяц выросли на 3,3% относительно мая. И это один из самых высоких показателей прироста объемов повседневных трат.

Более интенсивно потратились только жители южных регионов страны, где месячный рост расходов составил 11,8%. При этом на северо-западе (-4%) страны и в Сибири (-5,7%) в июне, наоборот, наблюдалось снижение покупательской активности.

По сравнению же с июнем прошлого года рост расходов был отмечен во всех федеральных округах за исключением Сибирского (-2%). В остальных же регионах расходы потребителей увеличились с различной степенью размаха — от скромных 0,8% на Урале до ощутимых 8,9% в Поволжье, 9,3% в центре и 11% на юге страны.

В обеих столицах за месяц повседневные расходы сократились — на 2% в Москве и на 3,6% в Санкт-Петербурге.

Аналогичная тенденция прослеживается и в остальных городах-миллионниках. Так, по сравнению с маем объем расходов в мегаполисах сократился на 3,6%, а в разрезе года — вырос на 11,9%.

Жители полумиллионников в июне показали вдвое больший рост расходов, чем в целом по стране — на 1,4%.

В стотысячниках наблюдалась противоположная общему тренду тенденция. За месяц там расходы ощутимо выросли на 5,3%. А вот по сравнению с июнем прошлого года рост оказался минимальным и составил всего 1%.

Опрос проведен в июне 2017 года и основан на данных потребления 30 тыс. жителей России, 11 тыс. домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.

Читайте также: Граждане РФ стали меньше экономить на еде, больше — на развлечениях: опрос

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в 2016 году численность населения России, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, выросла до 19,8 млн человек. По сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 300 тыс.

Читайте также: Расходы жителей России упали до пятилетнего минимума