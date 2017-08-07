Инфляция в России в июле упала до 0,1%

Москва, , 13:47 — REGNUM В России в июле 2017 года индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала года — 102,4% (в июле 2016 года — 100,5%, с начала года — 103,9%), сообщили в Росстате.

В июле отмечалось снижение цен плодоовощную продукцию. Так, цены на капусту белокочанную снизились на 34,5%, картофель — на 21,2%, свёклу, помидоры, огурцы, бананы и лимоны — на 8,3−15,2%.

Одновременно цены на апельсины и яблоки увеличились на 8,0% и 6,4% соответственно.

Рыба живая и охлажденная подешевела на 1,1%. Вместе с тем на 0,4−0,6% стали дороже икра лососевых рыб отечественная, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, а также консервы рыбные натуральные с добавлением масла.

Значительное снижение цен отмечалось на крупу гречневую — на 2,5%. При этом рис подорожал на 0,3%.

Одновременно цены на национальные сыры и брынзу, мёд и мороженое выросли на 0,4−0,8%.

Больше всего из непродовольственных товаров выросли цены на табачные изделия. При этом сигареты с фильтром зарубежных торговых марок за месяц стали дороже на 0,9%, отечественные — на 0,5%.

В группе строительных материалов наибольший прирост цен отмечался на доски обрезные — 1,7%, цемент тарированный, стекло оконное листовое, рубероид — 0,6%.

В июле тарифы на жилищно-коммунальные услуги в среднем выросли на 3,5%. Наиболее значительно увеличились тарифы на водоотведение — на 6,5%, отопление, холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроэнергию и плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов — на 3,7−5,4%.

Рост тарифов на услуги ЖКХ зафиксирован практически во всех субъектах РФ.

При этом жилищные услуги более всего подорожали в г. Москва — на 10,4%, г. Севастополь — на 9,5%, г. Санкт-Петербург — на 6,3% и Орловской области — на 5,1%.

Наибольший прирост тарифов на коммунальные услуги отмечался в г. Севастополь — на 14,6%, Республике Крым — на 12,4% и Калужской области — на 9,1%.

В пригородных поездах тариф подорожал на 3,1%, полет в салоне экономического класса самолета — на 2,0%.

Одновременно стоимость проезда в купейных вагонах поездов дальнего следования снизилась на 0,1−0,4%, а в отдельных регионах — на 10,0−17,8%.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года было отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%, в марте — 0,1%. Затем в апреле инфляция выросла до 0,3% и продолжила расти в мае — до 0,4%. В июне она подскочила до 0,6%, а в июле упала до 0,1%.

Центробанк РФ планирует к концу 2017 года достичь целевого значения в 4%.