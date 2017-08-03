Впервые за год в России зафиксирована недельная дефляция

Москва, , 09:29 — REGNUM В России за неделю (25−31 июля) индекс потребительских цен составил 99,9%. Снижение потребительских цен составило 0,1%, сообщили в Росстате.

С начала июля инфляция выросла на 0,3%, с начала 2017 года — на 2,6% (июль 2016 г.: в целом за месяц — 0,5%, с начала 2016 года — 3,9%).

За неделю отмечено снижение цен на плодоовощную продукцию на 3,7%. В частности, снизились цены на капусту белокочанную — 14,3%, картофель — 7,3%, помидоры — 6,2%, морковь — 5,4%.

Кроме того, на 1,2% стали дешевле яйца куриные, куры, масло подсолнечное, мука, крупа гречневая и пшено — на 0,2−0,6%.

Между тем цены на сахар-песок выросли на 0,7%, говядину, свинину, баранину, колбасу вареную, маргарин, хлеб, рис, вермишель и конфеты шоколадные — на 0,1−0,2%.

Кроме того, на 0,1% поднялись цены на бензин автомобильный и дизельное топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года в России было отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%, в марте — 0,1%. Затем в апреле инфляция выросла до 0,3% и продолжила расти в мае — до 0,4%. В июне из-за холодов она подскочила до 0,6%, а в июле снова снизилась до 0,3%.

Напомним, Центробанк РФ планирует к концу 2017 года достичь целевого значения в 4%.

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