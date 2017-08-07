Минстрой РФ разберется с барнаульским домом, который может рухнуть

Барнаул, , 10:03 — REGNUM Проблема с безопасностью строящегося многоквартирного жилого дома по улице Балтийская, 96 в Барнауле еще далека от разрешения.

«Инспекцией подготовлен запрос в Минстрой России о проверке деятельности негосударственной экспертной организации ООО «Регионэкспертиза» на наличие нарушений в области полученной аккредитации при проведении негосударственной экспертизы проектной документации на строительство жилого дома по ул. Балтийской, 96 в Барнауле и выдаче положительного заключения», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Андрей Степанов.

Напомним, положительное заключение на проектную документацию этого дома выдало ООО «Регионэкспертиза». Ошибки проекта обозначились на одном из этапов возведения жилого объекта. Изучив ситуацию в инспекции пришли к выводу, что такое строительство может привести к печальным результатам.

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По данным госинспекции, этот жилой дом общей площадью 20 324,24 квадратных метров состоит из 5 блок-секций разной этажности (12−17 этажей), рассчитан на 414 квартир. Строительство ведет застройщик ЖСК «Балтийский» на средства членов кооператива. Разрешение на строительство в апреле 2016 года выдано комитетом по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, а проектная документация, разработанная ООО «Барнаулгражданпроект», в апреле 2014 года получила положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Регионэкспертиза». Ряд нарушений обязательных требований в области строительства, в том числе затрагивающих характеристики надежности и безопасности объекта, был выявлен при проведении госстройнадзором проверочных мероприятий. Отрицательное заключение проектной документации застройщику было выдано недавно по итогам повторной экспертизы, проведенной уже в государственной организации — КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края».

Как уже сообщало ИА REGNUM, дольщики строящегося жилого дома по ул. Балтийской, 96 могут пополнитьармию сотен других, недовольных долгостроем печально известного микрорайона «Демидов-парк» в Новоалтайске.

В конце 2016 года в Барнауле по причине серьезных нарушений, связанных, в том числе, с ошибками проекта, пришлось приостанавливать эксплуатацию и дальнейшее строительство второй очереди ТЦ «Галактика». Рекомендацию пройти повторную — теперь уже государственную экспертизу проекта — собственникам дала рабочая группа, специально созданная поручению первого вице-губернатора Алтайского края Сергея Локтева после обрушения крыши торгового центра.

Свое недовольство качеством частных строительных экспертиз публично высказал также губернатор Александр Карлин.

«Негосударственные организации, оказывающие услуги по проведению экспертиз, к сожалению, не имеют необходимого потенциала, лабораторной базы и даже специалистов для проведения таких работ», — ранее заявил он на пресс-конференции.

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В конце января 2017 года, вслед за собственниками барнаульского ТЦ «Галактика», повторную экспертизу всего проекта строительства согласился пройти застройщик торгового центра «Леруа Мерлен» в Барнауле. И тоже, как выяснилось, не зря.

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Позднее инициатива алтайских законодателей о внесении поправок в Градостроительный кодекс РФ подержана в Госдуме.

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«Хочу заметить, что членов ЖСК «Балтийский» жилищное законодательство наделяет широкими правами по управлению кооперативом посредством общего собрания пайщиков. Кроме того, по требованию члена кооператива для ознакомления ему должны быть представлены заключение экспертизы, проектная документация, права на земельный участок, протоколы собраний членов ЖСК и другие документы», — подчеркнул Андрей Степанов.

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