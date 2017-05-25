В Барнауле выявлен строящийся дом, который может рухнуть

Барнаул, , 06:14 — REGNUM Алтайской государственной инспекцией начато административное производство в отношении лиц, по вине которых строящийся многоэтажный жилой дом ул. Балтийской, 96 в Барнауле (строительный №10 в квартале 2006-а, прим. ИА REGNUM ) оказался небезопасным.

Как пояснили сегодня, 25 мая, корреспонденту ИА REGNUM инспекторы, в рамках осуществления регионального государственного строительного надзора выяснилось, что строительство указанного жилого дома осуществляет ЖСК «Балтийский» на основании разрешения на строительство от 07.04.2016 № RU22−22 302 000−82−2016, выданного комитетом по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Проектная документация на строение разработана ООО «Барнаулгражданпроект», а положительное заключение выдало предприятие ООО «Регионэкспертиза», осуществляющее негосударственную экспертизу.

«В ходе проведения проверки выявлен ряд нарушений обязательных требований в области строительства, в том числе затрагивающих характеристики надежности и безопасности объекта», — подчеркнули в Госинспекции Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года в Барнауле пришлось приостанавливать эксплуатацию и дальнейшее строительство второй очереди ТЦ «Галактика», а также — пройти повторную государственную экспертизу всего проекта. Такое предписание собственникам дала рабочая группа, специально созданная поручению первого вице-губернатора Алтайского края Сергея Локтева после обрушения крыши торгового центра.

Свое недовольство качеством частных строительных экспертиз публично высказал также губернатор Александр Карлин. «Негосударственные организации, оказывающие услуги по проведению экспертиз, к сожалению, не имеют необходимого потенциала, лабораторной базы и даже специалистов для проведения таких работ», — заявил он на пресс-конференции.

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В конце января 2017 года, вслед за собственниками барнаульского ТЦ «Галактика», повторную — теперь уже государственную — экспертизу всего проекта строительства согласился пройти застройщик торгового центра «Леруа Мерлен» в Барнауле. И тоже, как выяснилось, не зря.

Кстати, сегодня на сессии региональные власти предложат депутатам Алтайского заксобрания выйти с законодательной инициативой по поводу пересмотра законов, касаемых ввода в эксплуатацию общественных проектов.

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