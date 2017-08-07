Как столетние дома попали в список капремонта на Камчатке?

Петропавловск-Камчатский, , 03:20 — REGNUM Данные мониторинга Общероссийского народного фронта, активисты которого включили Камчатку в число регионов, в которых планируется капитально отремонтировать аварийные дома, считают недостоверными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в камчатском Фонде капитального ремонта.

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ОНФ обнародовал данные выборочного мониторинга, который показал, что «в планы капитального ремонта в регионах включаются аварийные дома, что запрещено законодательством». Так, в Новосибирской области активисты ОНФ обнаружили в региональной программе капремонта более 150 таких домов, в ЕАО — 107. Также в списке нарушителей — Якутия и Камчатский край.

Что касается именно Камчатки, то здесь, по данным ОНФ, в программу капремонта включены 27 домов 1930—1945 гг. постройки, большинство из которых деревянные. По словам активистов, во многих ранее ни разу не проводился капремонт. Так, ремонт дома в Петропавловске по улице Индустриальная, 12, который был построен 87 лет назад, запланирован на 2019−2023 гг., затем в 2034—2038 гг. — повторный ремонт крыши, а в 2039—2043 гг. — повторный ремонт систем отопления и электроснабжения.

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На это пресс-секретарь Фонда капремонта Камчатки Екатерина Кикош заявила корреспонденту ИА REGNUM, что указанный активистами дом на данный момент не признан аварийным и подлежащим сносу.

«Он включен в программу на общих основаниях и там будут проведены все работы», — сказала Кикош.

Она уточнила, что если здания, в которых запланирован капремонт, попадают в список аварийных, то они автоматически исключаются из программы, так как ремонт в таких строениях действительно законом не предусмотрен.

В 2017 году на Камчатке объем работ капремонта увеличен более чем в 2,5 раза. Изначально планировалось провести капитальный ремонт в более чем 120 многоквартирных домах на общую сумму 823 млн рублей. Но в результате пересмотра муниципалитетами программ, доведения финансовых лимитов, а также образовавшейся экономией работы по капитальному ремонту теперь будут проведены в 320 домах на сумму более 1 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка одна из первых в стране получила из федерального бюджета деньги на строительство и сейсмоусиление жилья и социальных объектов. Федеральная программа реализуется в крае с 2009 года. За это время в Петропавловске-Камчатском построены 35 многоквартирных жилых домов общей площадью порядка 90 тысяч квадратных метров, сейсмоусилено 45 домов и 13 объектов социальной сферы. В общей сложности, в новое жилье переехали 1600 семей, ранее проживавших в домах с дефицитом сейсмостойкости. Сейчас к заселению готовятся 4 последних дома на 312 квартир.

Камчатский край направил новую заявку на финансирование в Минстрой РФ, однако в 2018 году действие программы заканчивается. Поэтому губернатор Владимир Илюхин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в февраля попросил его посодействовать продлению программы.