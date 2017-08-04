«Тандем рубля и нефти пошатнулся»

Москва, , 10:07 — REGNUM Рубль перешел в наступление 3 августа, отыграв часть очков у иностранных конкурентов. Причем валюта не только игнорировала динамику нефти, но и шла вразрез с котировками черного золота, которые натолкнулись на оффера при новых попытках подъема и снизились на 0,7% внутри дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. По итогам сессии доллар и евро подешевели на 0,38% и 0,2% соответственно.

«В ходе предыдущих торговых дней российская валюта упорно игнорировала настрой на сырьевых площадках, теряя позиции при растущей нефти. 3 августа наблюдалась зеркальная ситуация, что позволяет говорить об отрыве рубля от нефти. Но явление это будет временным», — отметил Ковалев.

«Как только санкционная тема отойдет на задний план, тандем воссоединится, и валюта снова будет внимать сигналам со стороны Brent. Нефть продолжила переваривать не самые лучшие показатели по запасам и добыче в США, а технические факторы лишь усугубили ситуацию — игроки снова дали понять, что пока не готовы «пускать» Brent выше отметки $53. Но как только появится повод, этот барьер будет взят», — считает эксперт.

Сегодня, 4 августа, после передышки рубль рискует вернуться к снижению. И снова на геополитике. Накануне вечером стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер привлек к «российскому расследованию» большое жюри присяжных. О чем это говорит? О том, что масштабы расследования расширяются, и соответствующие органы не собираются останавливаться на достигнутом», — пояснил Ковалев.

«Это негативно и для доллара, и для рубля, но более болезненно отразится на российской валюте, поскольку автоматически будут усиливаться страхи по поводу новой порции санкций, которые уже могут затронуть российский долговой рынок. Если эта волна поднимется, от массового бегства нерезидентов пострадает не только валюта, но и фондовый рынок РФ», — полагает эксперт.

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