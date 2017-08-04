«Нефть готовится к наступлению»

Москва, , 07:49 — REGNUM В ходе европейских торгов 3 августа цена на Brent повышалась до уровня $52.86. С него началась нисходящая коррекция, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

К закрытию торгов цена упала на 2,11%, до $51,74. Цена скорректировалась на 50% от восходящего движения с $50,86 до $52,86 и консолидируется на уровне 51,90.

Сегодня, 4 августа, за Brent дают $51,88. Покупатели готовятся к наступлению на $53,00. Спусковым крючком для начала операции может стать сегодняшний отчет по американскому рынку труда. Отчёт по буровым установкам от Baker Hughes участники рынка проигнорируют.

Напомним, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,66%, до $52,01 за баррель, WTI — на 1,08%, до $49,19 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $50,69 за баррель.

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