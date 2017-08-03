«У нефти нет причин для падения»

Москва, , 15:13 — REGNUM После падения накануне 3 августа российский рубль торгуется стабильно, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. Доллар снижается в пределах 0,2%, евро — более заметно, из ослабления на международном рынке Forex.

«Нефтяные котировки консолидировались в диапазоне 51,75 — 52,50. После публикаций по запасам сырья в США, фокус внимания сместился на данные по буровой активности, которые выйдут 4 августа», — пояснил Егоров.

По его мнению, «техническая картина становится все более позитивной для нефтяных цен. Если не будет никаких дополнительных шоков относительно нефти, то, вероятно, смесь Brent продолжит рост в направлении $53,70 за баррель».

«На фоне ожиданий дальнейших действия со стороны России и ЕС в ответ на санкции США, рубль продолжит оставаться под давлением. Доллар на локальном рынке будет стремиться к 61,20, евро — попытается закрепиться выше 72 рублей», — полагает эксперт.

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