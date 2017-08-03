«Нефти крайне сложно преодолеть $53»

Москва, , 12:49 — REGNUM Цены на нефть марки Brent 3 августа утром продолжают рост, который начался накануне, после публикации данных по запасам в штатах от Министерства Энергетики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании АНАЛИТИКА Онлайн Владимир Чернов.

«Ожидалось сокращение на — 2,957M баррелей, а по факту данные вышли о сокращении запасов черного золота всего на — 1,527M. На этом фоне стоимость смеси марки Brent сейчас составляет $52,55 за баррель, а рост котировок приближает цены к двухмесячным максимума в районе отметки $52,90», — привел цифры эксперт.

«Учитывая то, что недавно ОПЕК опять объявила об очередном рекорде по добычи нефти в июле, а также то, что американцы продолжают наращивать добычу, о чем свидетельствуют данные от Baker Hughes, отметку в $53 нефти преодолеть будет крайне сложно», — считает Чернов.

«Вероятнее всего именно в этой области и стоит ожидать разворота полуторамесячного восходящего тренда. Далее ожидается снижения цен в район отметки 48,50 $ за баррель Brent», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 3 августа нефть дешевеет на слабом снижении запасов нефти в США. Стоимость на нефть марки Brent снизилась на 0,38% — до 52,16 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,36%, до 49,41 доллара за баррель.

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