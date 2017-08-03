Граждане РФ недовольны, но привыкают к антисанкционным продуктам: опрос

Москва, , 10:37 — REGNUM Две трети жителей России считают, что качество продуктов из санкционных категорий, введенных странами ЕС, за последний год не изменилось. В конце 2015 года такой ответ давали около половины респондентов. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Между тем почти в два раза, с 8% до 15%, выросло число недовольных качеством мяса, молока и молочных продуктов. При оценке качества колбасных изделий число недовольных увеличилось на 18%.

Наибольшее количество нареканий по поводу качества звучит относительно сыров — 27%. Хотя на лицо тенденция к улучшению в этой категории по сравнению с 2015 годом, когда доля критиков составляла 33%.

57% опрошенных считают, что качество сыров за последний год не изменилось. 1,5 года назад такой ответ давали только 42% респондентов. При этом сократилась доля тех, кто считает, что качество сыров продолжает ухудшаться.

Более проблемными для российских граждан, чем сыры, остается качество мяса и мясная гастрономия. В частности, вдвое выросло число недовольных качеством мяса — с 8% до 15% — при одновременном сокращении доли оценок с положительными изменениями — с 20% до 14%.

Аналогичная картина и по колбасам. На треть выросло число негативных отзывов — с 12% до 18% — при аналогичном же сокращении числа положительных оценок — с 18% до 12%.

Таким образом, можно говорить, что период наибольших потрясений от замены брендов на полках и смены качества вновь появившихся товаров остался позади. Жители России постепенно привыкают к новым товарам, хотя бдительности в оценках не теряют.

В оценках качества молока и молочной продукции доля тех, кто находит его неизменным, составила 65%, либо улучшившимся (15%).

При анализе качества рыбы доля жителей России, которые заметили улучшении, составила 10%, ухудшение — 19%) (не изменились за 1,5 года).

При оценках качества овощей, с момента последнего опроса неизменной (17%) осталась доля тех, кто отметил ухудшение. Хотя и сократилось число граждан, кто почувствовал улучшение качества овощей — с 23% до 14%.

Сократилось число критиков качества фруктов — с 20% до 15%, но вместе с тем уменьшилась и доля голосов о позитивных изменениях качества фруктов — с 18% до 13%.

Опрос проведен в июне 2017 года. В опросе приняли участие 1500 граждан РФ в возрасте от 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

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