Кремль: Новые санкции США фактически ничего не меняют

Москва, , 21:07 — REGNUM Подписанный американским президентом Трампом закон о новых санкциях против России фактически ничего не изменит, заявил 2 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, Кремль не намерен предпринимать каких-либо действий в ответ на эти действия Белого дома.

«Какие ответные меры? Ничего нового нет, уже были приняты ответные меры», — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что подписание этого закона Трампом не явилось новостью для российского руководства, так как этот законопроект уже был принят американским конгрессом и всё равно вступил бы в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России, хотя и подверг критике этот документ.

По словам Трампа, подписанный им закон спровоцирует сближение России, Китая и КНДР, а также не позволит США участвовать в выгодных экономических проектах.

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