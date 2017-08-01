В России по системе «Платон»: собрано около 30 млрд рублей

Москва, , 11:43 — REGNUM В России запущена онлайн-карта дорог, отремонтированных на средства от государственной системы «Платон». На карту нанесено более 1 тысячи километров дорог и 30 мостов, отремонтированных средства «Платона», сообщили в Росавтодоре.

На сайте dorogi.platon.ru отображено распределение средств по каждому региону страны, а также количество выполненных работ за счет этих дополнительных поступлений в дорожные фонды. Так, с момента ее запуска в государственный бюджет собрано почти 30 млрд рублей.

Кроме того, опубликованы данные о 318 тыс. перевозчиков с общим автопарком 877 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в системе. Примечательно, что за последний месяц к «Платону» подключилось еще 18 тыс. большегрузов.

По данным статистики, 87% перевозчиков, работающих на федеральных трассах, предпочитают использовать бортовые устройства системы «Платон». Остальные пользователи выбирают разовую оплату, оформив более 13 млн маршрутных карт.

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Как сообщало ИА REGNUM, система «Платон» («плата за тонны») введена с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2017 года тариф составляет 1,9 рубля за километр. Деньги взимаются с водителей большегрузов в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автотрассам.

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