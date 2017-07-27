Жалобы перевозчиков будут переданы Минтрансу — ГК «Деловые линии»

Екатеринбург, , 18:03 — REGNUM Более десятка профессиональных участников рынка грузоперевозок, во главе с одним из лидеров рынка ГК «Деловые Линии», обсудили в Екатеринбурге актуальные проблемы отрасли. Как ни странно, это не система взимания платы за проезд по федеральным трассам «Платон» — с ней смирились и перевозчики, и клиенты, признали участники.

Гораздо больше перевозчиков, как оказалось, волнует вопрос — как выполнить приказа Минтранса (№15) о режиме труда и отдыха водителей. По документу, водитель может работать не более 42 часов в неделю. А безостановочно ехать — не более четырех часов. Это очень сложно выполнить — стоянок, где водители могли бы отдохнуть не хватает на всех, на некоторых направлениях их просто нет. Это, конечно, сказывается на работоспособности водителя, а кроме того, ГИБДД постоянно проводит проверки вместе с трудовой инспекцией и прокуратурой, жаловались участники.

«Проблема соблюдения режима труда и отдыха — одна из самых значительных в отрасли», — констатирует директор управления по экспедиторской деятельности «Деловых Линий» Михаил Петров.

Крупные транспортные компании вынуждены пересматривать внутренние правила, снижать ежесуточные пробеги. Некоторые игроки рынка даже закрепляют ограничение пробега машин до 500 км в день в договорах с клиентами. При этом средний пробег водителя-дальнобойщика по стране порядка 700 км в сутки.

Если бы на этих стоянках и других придорожных сервисах можно было бы расплатиться картой, было бы куда удобнее, чем возить с собой наличные деньги, также отметили перевозчики.

Еще один важный для рынка вопрос — широко обсуждающаяся в последнее время система автоматического весогабаритного контроля.

«Методика взвешивания недоработана и непрозрачна», — пояснил Михаил Петров.

Когда автомобиль на скорости тормозит для взвешивания, весы могут показать погрешность до 10−15%. Данных о поверке приборов в свободном доступе нет, то есть можно перенастроить весы, и об этом никто не узнает, продолжает Петров. Несправедливо также, что штрафы пока выписывают водителям, ведь чаще в перегрузе виноват отправитель — ответственность за перевес надо разделить, решили участники круглого стола.

Крупные банки неохотно кредитуют отрасль. Несмотря на все слова о поддержке малого бизнеса, как только банки видят вид деятельности «грузоперевозки», они ставят отказ в получении кредита без объяснения причин, жаловались участники.

Пьянство водителей — все еще не решенная проблема, хотя крупные перевозчики увольняют за первый же случай. Водитель устраивается на другое место работы, объяснили перевозчики.

«Помочь исправить ситуацию могла бы система, которая бы присваивала водителю класс, рейтинг. Доступ к которому был бы общедоступен», — предложил Михаил Петров.

Таким образом, работодатель, принимая нового водителя, мог посмотреть историю его нарушений. «Деловые Линии» разрабатывают и внедряют внутренний рейтинг, без привязок к эмоциям, рассказал он.

«Если водитель попал в аварию по своей вине, то это минус в его рейтинге. За пьянку — обнуление рейтинга», — рассказал Михаил Петров. Уральским перевозчикам идея понравилась.

Цель встречи — сформулировать проблемы, которые волнуют перевозчиков Урала, чтобы впоследствии вынести их на обсуждение межотраслевого экспертного совета при Министерстве транспорта, сообщили в ГК «Деловые Линии», представители которой входят в совет.