Помощь регионам: онкоцентр и больница получили 500 млн рублей из бюджета

Москва, , 08:33 — REGNUM Бюджетные средства в размере 500 млн рублей выделены российским правительством на завершение строительства двух медучреждений — в Рязанской и в Калининградской областях, сообщили 1 августа в правительство РФ.

Соответствующее распоряжение №1611-р подписано премьер-министром России28 июля 2017 года.

«Правительства выделяются средства в размере 500 млн рублей на завершение в 2017 году строительно-монтажных работ на двух объектах здравоохранения государственной собственности Калининградской и Рязанской областей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что строительно-монтажные работы должны завершиться в 2017 году. Названы объекты, на которые выделяются деньги: это радиологический корпус Областного онкологического центра Калининградской области и городская клиническая больница в Рязани.

На первый объект выделено 350 миллионов рублей, на второй, в котором должны быть достроены здания пищеблока и патолого-анатомический корпус — 150 миллионов рублей.

В правительстве отметили, что благодаря этому софинансированию в 2019 году названные объекты будут введены в эксплуатацию.

Читайте также: Финансирование медицины в Архангельской области снизилось на 8%

Читайте ранее в этом сюжете: В России дополнен перечень электронных медицинских услуг