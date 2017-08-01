Бездействие железнодорожников создало угрозу теплоснабжению Рубцовска

Рубцовск, Алтайский край, , 06:57 — REGNUM Энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК), реализующие уникальный проект по модернизации системы теплоснабжения в Рубцовске, столкнулись с бездействием собственника железнодорожных путей, осуществляющего поставку топлива на Южную тепловую станцию. Это обстоятельство, по мнению СГК, создает угрозу стабильному теплоснабжению третьего по величине города Алтайского края предстоящей зимой. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайского филиала компании.

Технический осмотр тепловозов и железнодорожных путей необщего пользования, по которым осуществляется подача и уборка вагонов на Южную тепловую станцию Рубцовска, проведенный СГК в преддверие отопительного сезона, свидетельствует о том, что собственник железнодорожной инфраструктуры — ОАО УК «СибАгроМаш» — поддерживает объекты в неудовлетворительном состоянии.

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Подобная проблема существовала и в отопительном периоде 2016−2017г.: неоднократные срывы подачи и уборки вагонов на Южную тепловую станцию происходили по причине крайне изношенного состояния вагонов — поломки тепловозов и оборудования.

«При этом тепловозы и вовсе не имеют разрешительной документации на эксплуатацию», — заявили в СГК.

Складывающаяся ситуация вызывает серьезные опасения энергетиков, так как в 2018 году объем поставок твердого топлива на ЮТС увеличится.

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«Кроме того, технологический процесс на станции требует организации поставок жидкого топлива. В настоящее время поставлять мазут на ЮТС железнодорожным транспортом невозможно. Для решения этих проблем в кратчайшие сроки необходимо провести привести в порядок существующие железнодорожные пути, провести реконструкцию эстакады и расширить фронт выгрузки угля. Для этого требуются немалые вложения — 20−30 млн рублей», — поясняют энергетики.

Известно, что предложение с решением существующих проблем генеральному директору ОАО УК «СибАгроМаш» Игорю Толстову поступав еще в апреле этого года, однако ни с его стороны, ни со стороны компании-посредника «Локомотив Юг», осуществляющей на тот момент для ЮТС услуги по подаче и уборке вагонов, конструктивных действий не последовало.

Тогда алтайское подразделение СГК предложило Игорю Толстову выкупить либо взять в аренду данный железнодорожный участок и самостоятельно обеспечить подготовку путей, организацию и контроль процессов подачи и уборки вагонов. И вновь — молчание.

«В течение почти трех месяцев мы не можем получить четкий ответ на свои предложения, добиться подготовки путей к приему жидкого топлива, реконструкции эстакады и получения разрешительной документации на тепловозы. При этом информации от собственника имущества о проведении ремонтов тепловозов, готовности путей к приему жидкого и твердого топлива к нам не поступало. Особое беспокойство вызывает то, что ни собственник, ни посредник должным образом не вкладывают в содержание и ремонт своих объектов. При этом с 1 мая этого года подача и уборка вагонов на ЮТС вообще остановлена», — заявил директор рубцовской компании из группы СГК Максим Новов.

По его словам, именно по этой причине была сорвана поставка железнодорожным транспортом оборудования для строительства новых котлов на ЮТС.

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«Напомню, до начала отопительного сезона остается всего два месяца. От бесперебойной подачи и уборки вагонов зависит стабильность теплоснабжения Рубцовска, нормальное функционирование учреждений и социальных объектов — детских садов, школ, больниц. Сбой может привести к срыву отопительного сезона», — отметил Максим Новов.

В СГК полагают, что ОАО УК «СибАгроМаш» и лично Игорь Толстов должны осознать степень ответственности за благополучие тысяч жителей города.

«Надеемся, что собственник путей в кратчайшие сроки решит данный вопрос и устранит все проблемы, препятствующие надежной работе объектов, задействованных в подаче и уборке вагонов, с учетом возросшей роли ЮТС в надежном теплоснабжении города», — заключил директор рубцовской компании из группы СГК Максим Новов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Рубцовск, город с населением 140 тыс. человек и отопительным сезоном протяженностью от 200 до 220 дней в году, считается одним из самых проблемных городов на Алтае с точки зрения теплоснабжения.

Проект модернизации теплоснабжения, который с 2016 года реализует там Сибирская генерирующая компания, не имеет аналогов в России. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, у которой появятся новые котлы, топливоподача, турбина и пульт управления; а также в перекладку более 13,2 км трубопроводов и строительство еще более 6,2 км.

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