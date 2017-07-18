Энергетики СГК начали монтаж нового угольного котла в Рубцовске

Рубцовск, Алтайский край, , 07:03 — REGNUM Сибирская генерирующая компания осуществляет монтаж первого нового угольного котла мощностью 30 Гкал/час на Южной тепловой станции в Рубцовске. Работы по установке оборудования в рамках уникального проекта по реконструкции системы теплоснабжения третьего по величине города Алтайского края планируется завершить в сентябре 2017 года. На площадке уже смонтирован восьмитонный топочный блок и ведется его закрепление. После этого специалисты приступят к установке поверхностей нагрева. Для контроля за выполнением работ на станцию приехали специалисты завода-изготовителя, сообщили сегодня, 18 июля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

Монтаж всех основных частей нового энергетического оборудования (воздухоподогревателя, батарейного циклонного уловителя, бункеров, устройств возврата золы уноса и так далее) будет вестись поэтапно.

«Помимо прочего, котел будет оборудован площадками обслуживания. Еще одной важной частью работ станет монтаж тепловой изоляции. После выполнения всех монтажных работ энергетики СГК приступят к этапу пусконаладки, который продлится до конца октября», — пояснили энергетики.

Также известно, что в настоящее время в СГК идут подготовка к установке второго аналогичного котла: фундамент для него почти завершен.

«Оборудование, которым располагает ЮТС сегодня, проходит подготовку и тщательный ремонт вне основного проекта по техперевооружению станции. Даже его нынешний состав позволит нам без проблем начать отопительный сезон в рамках новой схемы теплоснабжения, где единственным крупным источником тепла для всего Рубцовска станет ЮТС, ведь на сегодняшний более 60% тепловой мощности станции являются избыточными», — пояснил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

По его словам, постепенный ввод в работу новых котлов позволит использовать для теплоснабжения города наиболее эффективное оборудование.

«Менее эффективное — будем содержать в резерве, так что необходимые городу параметры подачи тепла будут обеспечены даже в пиковые холода», — подчеркнул Игорь Лузанов.

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Он также отметил, что новые котлы для Южной тепловой станции изготовлены Бийским котельным заводом, их поставка на строительную площадку была начата в мае и в июне уже была завершена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Рубцовск, город с населением 140 тыс. человек и отопительным сезоном протяженностью от 200 до 220 дней в году, считается одним из самых проблемных городов на Алтае с точки зрения теплоснабжения.

Проект модернизации теплоснабжения, который с 2016 года реализует там Сибирская генерирующая компания, не имеет аналогов в России. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, у которой появятся новые котлы, топливоподача, турбина и пульт управления; а также в перекладку более 13,2 км трубопроводов и строительство еще более 6,2 км. В результате город и рубцовчане получат обновленные тепловые мощности и сетевую инфраструктуру, которые останутся в их собственности. Все это позволит создать условия для надежного обеспечения жителей Рубцовска теплом и горячей водой от одного источника.

22 июня 2017 года СГК заключила концессионное соглашение с администрацией города Рубцовска на объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности.

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