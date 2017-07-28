Половина работ по перевооружению теплосетей в Рубцовске выполнена

Рубцовск, Алтайский край, , 07:51 — REGNUM «Сибирская генерирующая компания» («СГК») выполнила 50% работ по техническому перевооружению тепловых сетей в Рубцовске. Об окончании земляных работ и завершении демонтажа старых коммуникаций энергетики доложили на очередном заседании оперативного штаба СГК. Подробности сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба Алтайского отделения компании.

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«На сегодняшний день энергетики смонтировали порядка 500 метров новой теплотрассы в четырехтрубном исполнении. На большинстве участков параллельно ведутся работы по устройству основания под новую теплотрассу и поэтапная сварка труб, которые в дальнейшем будут уложены в каналы. Это значительно увеличивает скорость выполнения работ», — информирует СГК.

По словам заместителя директора рубцовского подразделения СГК Олега Семенькова, на местах, где велось строительство «перемычки», в скором времени планируется продолжить благоустройство.

«Однако наибольшее внимание по-прежнему приковано к работам на теплосетях. Мы приступили к разработке самых сложных участков на площади Ленина. Работы там осложнены соседством с коммуникациями других ресурсовиков, которые находятся не в лучшем состоянии. При проведении своих работ мы стараемся действовать таким образом, чтобы их не повредить», — подчеркнул энергетик.

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По поводу работ на Южной тепловой станции сказано, что уже завершено устройство свайного поля топливоподачи, на площадку поступила большая часть оборудования.

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«Продолжается установка первого парового котла мощностью 30 Гкал/ч, в частности, ведется монтаж его топки. Кроме того, энергетики приступили к сборке металлоконструкций для второго нового котла станции. Всего на сегодняшний день в работах на теплосетях и ЮТС задействовано около 230 человек», — отмечают в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, который с осени 2016 года реализует «Сибирская генерирующая компания» в Рубцовске, считается уникальным. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, которая получит новые котлы, турбину и пульт управления, а также осуществит перекладку более 16 км трубопроводов и строительство еще более 6,3 км.

Для контроля за осуществлением проекта был создан оперативный штаб. Инициаторами создания наблюдательного органа стали СГК, общественники, активисты из числа рубцовчан, а также Общероссийский народный фронт.

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