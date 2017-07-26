Лето отметилось в Приморье, Приамурье и ЕАО подорожанием сахара

Владивосток, , 04:24 — REGNUM В Приморском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, начиная с июня 2017 года, дорожает сахар. В первых двух случаях также отмечается рост цен на подсолнечное масло. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональных службах статистики.

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В Амурской области стоимость килограмма сахара по сравнению с первыми числами июня 2017 года выросла почти на 4 рубля — до 64,28 руб. На 2 рубля подорожала полукопчёная колбаса — до 399,58 руб. На 8 рублей выросла цена на подсолнечное мало — до 111,53 руб. Сыры подорожали в среднем на 3 рубля — до 476,53 руб.

В Еврейской автономной области сахар-песок подорожал в цене на 9 рублей — до 55,02 руб. На 7 рублей выросла стоимость говядины — до 346,84 руб. Мороженая рыба в среднем подорожала на 2 рубля — до 113 рублей за килограмм.

Подсолнечное мало, напротив, упало в цене на 10 рублей — до 97,28 руб., сыры подешевели на 13 рублей или до 451,33 рубля.

В Приморском крае за последний месяц цены на сахар выросли более чем на 6%. До 2% рост цен составил на подсолнечное и сливочное масло, маргарин, баранину, рыбу, рис, картофель, яблоки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в магазинах Амурской области по состоянию на 10 июля 2017 года на 5,6% выросли цены на подсолнечное масло в сравнении с первыми числами месяца. Сахар подорожал на 3,8%. В Приморском крае стоимость сахара в июле выросла на 5,3% по сравнению с последней неделей июня. На 2,2% подорожал картофель, на 1,2% маргарин.