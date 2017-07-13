В Амурской области растут цены на подсолнечное масло, сахар и сыры

Благовещенск, , 04:29 — REGNUM В магазинах Амурской области по состоянию на 10 июля 2017 года на 5,6% выросли цены на подсолнечное масло в сравнении с первыми числами месяца. Сахар подорожал на 3,8%. В месячном эквиваленте больше всего цены выросли на сыры и сахар. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM привели к региональной службе статистики.

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В Амурской области за последнюю неделю на 5,6% подорожало подсолнечное масло. По состоянию на 3 июля цена составляла 103,96 рубля, а на 10 июля — 109,78 рублей. На 3,8% подорожал сахар-песок. Килограмм сахара 3 июля стоил 60,82 рублей, 10 июля — 63,15 рубля, 5 июня —56,06 рублей. На 1,5% подорожала поваренная соль — с 15,64 рублей до 15,88 рублей, на 1,5% подорожал репчатый лук — с 36,91 рублей до 37,45 рублей.

Менее чем на 1% выросли цены на сычужные сыры, конфеты, рис, картофель и морковь.

При сравнении цен в начале июня и середине июля наблюдается значительно удорожание сыров — почти на 8 рублей и сахара — на 7,09 рублей.

За последнюю неделю на прилавках магазинов Приамурья снизились на 5,5% цены на огурцы — 85,47 рублей вместо 90,46 рублей. На 2,2% подешевели помидоры — 107,80 рублей вместо110,28 рублей, на 2,1% подешевели куриные яйца — 43,66 рубля вместо 44,59 рублей, на 1,9% снизилась цена на мороженую рыбу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае стоимость сахара в июле выросла на 5,3% по сравнению с последней неделей июня. На 2,2% подорожал картофель, на 1,2% маргарин. Менее чем на 1% выросли цены на свинину, баранину, сосиски, варёную колбасу, мороженую рыбу, сливочное и подсолнечное масло, поваренную соль и яблоки.