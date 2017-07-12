В магазинах Приморского края дорожают сахар, картофель и маргарин

Владивосток, , 11:36 — REGNUM В Приморском крае на прилавках торговых точек, начиная с конца июня 2017 года, наблюдается рост цен на сахар, картофель и маргарин. Максимальный скачок цен в 5,3% зарегистрирован в случае с сахаром. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной службе статистики.

Читайте также: Инфляция в России в июне подскочила до 0,6%

Согласно данным на 10 июля, стоимость сахара-песка по сравнению с 26 июнем выросла на 5,3%, картофель подорожал на 2,2%, карамель — на 1,4%, маргарин — на 1,2%.

Менее чем на 1% выросли цены на свинину, баранину, сосиски, варёную колбасу, мороженую рыбу, сливочное и подсолнечное масло, поваренную соль и яблоки.

Вместе с тем наблюдается сезонное снижение стоимости на овощи. Так, свежие огурцы подешевели на 16,4%, помидоры — на 8,5%, репчатый лук — на 6%. На 3% в цене упала гречка.

Дизельное топливо подорожало на 0,5%, бензин марки АИ-92 — на 0,1%, АИ-95 — на 0,2%. По сравнению с декабрём 2016 года рост цен на дизельное топливо составил 2,8%, на бензин марки АИ-92 — 0,7%, на АИ-95 — 0,8%.

Стоимость минимального набора продуктов питания на территории Владивостока в июне 2017 года составила 5306,50 рублей, что на 0,4% больше, чем в декабре 2016 года. На 1,2% подорожал минимальный набор продуктов питания в Находке.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне индекс потребительских цен составил 100,6%, с начала 2017 года — 102,3%. В 1,5 раза подорожала белокочанная капуста, яблоки, апельсины, свёкла, картофель и морковь выросли в цене на 15,9−22,4%. Бензин АИ-92 подорожал на 1,3%, АИ-95 — на 0,8%, дизельное топливо — 0,7%.