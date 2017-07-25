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Электросоединение между Швецией и Литвой снова сломалось

Экономика

Аварийные отключения стали обыденным явлением

Вильнюс, 25 июля 2017, 20:29 — REGNUM  Электрокабель по дну Балтийского моря NordBalt между Швецией и Литвой снова не работает, а его ремонт надеются завершить до конца июля, сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 июля, в энергобирже NordPool. Соединение прекратило работать в ночь на 24 июля. Из-за поломки пришлось включить аварийный резерв гидроаккумуляционной станции в Круонисе.

Отметим, соединение NordBalt выходит из строя ежемесячно. Оно было запущено в начале 2016 года и стоило 550 млн евро.

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