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Минэнерго Литвы: «Как это ни парадоксально, мы зависим от России»

Экономика
Новому министру энергетики Литвы рассказали о цели синхронизации с ЕС
ЛЭП
Simon Koopmann
ЛЭП

Вильнюс, 11 Января 2017, 17:55 — REGNUM  Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюлис сегодня, 11 января, посетил Центр системного управления оператора по передаче электричества Litgrid, сообщили ИА REGNUM в Минэнерго. Министру было представлено, как организуется системное управление электричеством, какие человеческие, технические, организационные ресурсы и информационные технологи необходимы для обеспечения надежной работы системы.

Почти каждый день более половины потребляемого в стране электричества импортируется с расстояния сотен или даже тысяч километров от Литвы. Остальная часть электричества изготавливается в Литве, рассказали новому литовскому министру.

«Уже на протяжении больше года электросистема Литвы работает как настоящее перепутье потоков электричества. В Литву и через Литву течет электричество, изготавливаемое в Швеции, Латвии, Белоруссии, Польше и России. Надежная и стабильная работа системы важна каждому литовскому потребителю электричества. Хотя система передачи электричества в техническом смысле находится на расстоянии от потребителя и не всегда заметна, именно качество работы этой системы — один из важнейших элементов в процессе обеспечения надежной поставки электричества», — сказал министр энергетики.

Альтернативы импорта электричества сегодня гарантируют электросоединения со Швецией NordBalt и Польшей LitPol Link, которые начали работать на стыке 2015−2016 годов, заверили литовского министра.

«Мы все на себе испытали, что конкуренция приносит множество разной пользы, в первую очередь — более низкие цены для потребителей. Так случилось и с рыночной стоимостью электричества — по сравнению с 2014 годом оптовые цены на рынке упали на четверть. Максимально эффективно используя эти международные смычки, мы можем гарантировать как низкую цену для потребителей, так и надежную поставку электроэнергии», — утверждал Вайчюлис.

По словам министра, цель дальнейших работ — стремиться укрепить успех, повышая надежность электросистемы.

«Надежность остается приоритетной целью. Именно синхронизация электросистем стран Прибалтики с сетями континентальной Европы — проект долгосрочной надежности системы. Вместе с тем мы вернем в свои руки управление системой электроэнергетики, которое, как бы это ни было парадоксально, на данный момент все еще зависит от России», — сказал министр.

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