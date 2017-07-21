«Налоговая реформа в Латвии — это разочарование»

Рига, , 16:33 — REGNUM Направленная на рассмотрение в Сейм Латвии налоговая реформа — это разочарование, которое не усилит конкурентоспособность, заявил глава управления монетарной политикой Банка Латвии Улдис Руткасте, сообщает LETA.

«Налоговая реформа не улучшит конкурентоспособность, потому что снижение налога на рабочую силу будет меньше, нежели планировалось изначально. Это значит, что нанимать работника будет дороже, чем в Эстонии и Литве», — пояснил Руткасте. Он добавил, что позитивный эффект от снижения налога на рабочую силу будет нейтрализован повышением акцизного налога на ряд продуктов, увеличением социального налога и минимальной зарплаты.

«В целом, налоговая реформа не ориентирована на повышение конкурентоспособности», — полагает представитель Банка Латвии. Он также признает, что несмотря на ожидаемое повышение зарплат, малоимущие жители напрямую почувствуют прирост инфляции. По словам Руткасте, влияние налоговой реформы на экономический рост будет минимальным — в первые годы эффект будет негативным, а на третий год после реформы ее положительное влияние на экономику составит 0,4%.

«Мы утратили цель, которую хотели достичь с помощью налоговой реформы. К тому же, эти цели все время менялись. Поэтому нынешняя налоговая реформа не решит проблем налоговой системы. Конечно, есть сферы, в которых налоговая реформа поможет сделать шаг вперед, но работа не доделана до конца», — отметил Руткасте.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 11 июля Кабинет министров закончил рассмотрение законопроектов налоговой реформы и одобрил изменения в законах о подоходном налоге с населения, о налоге солидарности, об акцизном налоге, о государственном социальном страховании, о подоходном налоге и налоге с микропредприятий. В свою очередь ряд экспертов и крупных предпринимателей подвергли налоговую реформу жесткой критике.

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