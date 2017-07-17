«Налоговая реформа в Латвии — это дикость и непрофессионализм»

Рига, , 16:01 — REGNUM Попытки Латвии найти недостающие деньги, обирая жителей, а не вкладывая в развитие — это дикость и непрофессионализм, заявил председатель Совета крупнейшего в стране фармацевтического предприятия Grindeks Киров Липман, сообщает портал Mixnews.lv.

«Новая налоговая реформа для меня — дикость. Как для экономиста и патриота для меня больно, что в стране уничтожена промышленность, нет среднего класса, а недостающие деньги государство пытается содрать с физических лиц, а не получить, вкладывая в развитие. Чем богаче будут люди, тем лучше для страны! Я проводил расчеты, и уверенно заявляю, что при таких лесных богатствах, с тремя портами, маленькая Латвия могла жить в десять раз лучше, чем Швейцария! Я счастлив что живу в Латвии, но управлять страной нужно правильно и профессионально. Если у руля профи, то он смотрит вперед, знает, чего хочет достигнуть. Я надеюсь, что когда-нибудь и в нашей стране правительство возглавят не партийцы, а настоящие профессионалы», — подчеркнул Киров Липман.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 11 июля Кабинет министров закончил рассмотрение законопроектов налоговой реформы и одобрил изменения в законах о подоходном налоге с населения, о налоге солидарности, об акцизном налоге, о государственном социальном страховании, о подоходном налоге и налоге с микропредприятий. В свою очередь ряд экспертов и крупных предпринимателей подвергли налоговую реформу жесткой критике.

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