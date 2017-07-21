Реанимировать нельзя похоронить: будет ли жить ростовский электротранспорт?

Ростов-на-Дону, , 14:36 — REGNUM

Не первый год ростовские власти принимают решение реанимировать городской электротранспорт. В очередной раз к такому выводу пришли участники заседания постоянной комиссии Ростовской-на-Дону думы по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности, сообщает ИА REGNUM 21 июля.

Экологически чистый вид транспорта на сегодняшний день — отрасль убыточная. Этому способствует несоответствие размера тарифа на перевозку пассажиров экономическим реалиям, плохое состояние трамвайных путей и контактной сети, долги за потребленную электроэнергию.

В этой связи городские чиновники приняли решение разработать «дорожную карту» по выводу электротранспорта на самоокупаемость. Во-первых, для этого нужно пустить с молотка неиспользуемое имущество, а также оптимизировать расходы предприятий и погасить задолженности. Только после этого можно говорить о том, что отрасль удалось реанимировать.

По информации директора департамента транспорта Сергея Саенко, на сегодняшний день в городе-миллионнике эксплуатируется 5 трамвайных и 5 троллейбусных маршрутов, на которых задействованы 56 трамваев и 55 троллейбусов. Средний возраст электротранспорта солидный — 10 лет и старше.

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Напомним, проблемы у муниципального унитарного предприятия «Ростовская транспортная компания», в чьём ведении и находится электротранспорт областного центра, начались в начале 2016 года. Без трамваев и троллейбусов донская столица могла остаться из-за задолженности перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Сумма задолженности составила 29 млн рублей. Дважды энергетики грозились остановить работу десяти маршрутов, но власти находили выход из сложившейся ситуации.

«Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев обязался провести процедуру санации МУП «Ростовская транспортная компания», а также при необходимости выделить целевую субсидию на погашение задолженности. Также были предоставлены гарантии оплаты текущего ежемесячного потребления электроэнергии», — рассказали в пресс-службе компании-поставщика.

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