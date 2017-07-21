Марий Эл увеличила сумму банковских кредитов в структуре госдолга на 2 млрд

Йошкар-Ола, , 14:25 — REGNUM Сумма коммерческих кредитов в структуре госдолга Марий Эл в течение месяца выросла на 2,185 млрд рублей. По состоянию на 1 июля 2017 года, государственный долг республики по сравнению с прошлым месяцем увеличился на 100 тыс. рублей и составил 13,913 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

По информации ведомства, объем средств, привлеченных в иностранных банках и коммерческих организациях, в структуре задолженности составляет 11,328 млрд рублей или 81,4%. В течение месяца сумма коммерческих кредитов увеличилась на 2,185 млрд рублей или на 23,9%.

В то же время сумма средств, заимствованных от других бюджетов бюджетной системы РФ, сократилась до 2,124 млрд рублей и составляет долю в 15,2%. За месяц объем бюджетных кредитов снизился на 2,085 млрд рублей или на 49,6%.

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Сумма государственных ценных бумаг, выпущенных республикой, в структуре госдолга не изменилась и составляет 400 тыс. рублей или 2,8%. Также неизменным остался объем госгарантий: 60,5 тыс. рублей или 0,4%.

С начала года госдолг республики вырос на 400 тыс. рублей или на 2,9%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, врио главы Марий Эл Александр Евстифеев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июля сообщил, что республика «должна принять самые активные, решительные действия, чтобы избавиться от кредитов коммерческим банкам».

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«Сегодня только мы 3 млрд. рублей вернули коммерческим банкам. Мы не можем обойтись без кредитов, и мы благодарны правительству Российской Федерации, что нам оказывается помощь, чтобы коммерческое кредитование было заменено на кредитование государственное. Это другая сумма по обслуживанию. Могу сказать, что на 31 декабря, в результате оптимизации коммерческого и государственного кредитования, мы планируем сэкономить 142 млн рублей», — заверил Евстифеев.