Евстифеев: В Марий Эл есть востребованность на позитивные изменения

Йошкар-Ола, , 23:48 — REGNUM В Марий Эл есть трудности, но в республике есть и востребованность на позитивные изменения, уверен врио главы республики Александр Евстифеев. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным который 20 июля 2017 года находился в Марий Эл с рабочим визитом.

«Последние много лет нередко звучали вопросы: это не удалось, это не получилось, критикуем за это и это. Теперь общественное мнение таково, что всё-таки в республике реализуется положительный потенциал, и население республики вполне намерено соответствовать успехам, — заявил Евстифеев. — Наверное, неправильно не назвать примеры таких успехов. У нас очень прилично последние три месяца растёт собираемость налогов, что очень важно для ситуации, когда у бюджета республики имеются долги».

При этом он отметил, что его беспокоит то, что не остановлена утечка молодого работоспособного населения из республики: «И это я и рассматриваю это как некие потери».

Также Евстифеев отметил, что в республике низкие заработные платы в строительной сфере, в здравоохранении, в образовании: «Причём в образовании лучше всего зарплата выплачивается в профессиональном образовании, а не, скажем, в средней школе. Но при этом могу констатировать, что в республике нет задолженности по заработной плате. На вчерашний день задолженность была в одном районе, но эта задолженность вчера же была ликвидирована».

Отдельно врио главы республики остановился на вопросе долгов региона, которые были выявлены, в том числе, в результате проверки Счётной палаты.

«Республика в этом смысле должна принять самые активные, решительные действия, чтобы избавиться от кредитов коммерческим банкам. Сегодня только мы 3 млрд. рублей вернули коммерческим банкам. Мы не можем обойтись без кредитов, и мы благодарны правительству Российской Федерации, что нам оказывается помощь, чтобы коммерческое кредитование было заменено на кредитование государственное. Это другая сумма по обслуживанию. Могу сказать, что на 31 декабря, в результате оптимизации коммерческого и государственного кредитования, мы планируем сэкономить 142 млн рублей. Для нашего бюджета в 26 млрд рублей — это вполне реальные деньги».

Также в ходе встречи Евстифеев поднял вопрос о выплате компенсацией в связи с рождением третьего ребенка, которая я в Марий Эл не выплачивается с 1 января.

«Сделаны расчеты, сколько нам надо денег для того, чтобы эту выплату восстановить. Могу сказать, что по этому году требуется 101 миллион, а если мы возьмем три года спустя, то уже 648 миллионов. Для нашего бюджета 648 миллионов — это очень существенные деньги, — отметил Евстифеев. — Сегодня рождаемость в республике снижена. И если не идти на эту меру, законную, предусмотренную указом, то, во-первых, это нарушение указа, а, во-вторых, это полностью не соответствует тому настроению, которое существует в обществе». Значит, мы будем это делать.

На вопрос Путина о том, предлагает ли он продлить программу по выплате компенсаций, Евстифеев ответил, что пока он «просто рассчитал рост на три года».

В свою очередь президент напомнил, что мера эта вводилась для регионов с низким коэффициентом рождаемости: «Судя по всему, специалисты на рабочих уровнях посчитали, что коэффициент рождаемости здесь, в республике, улучшится, и поэтому эти надбавки и сняли. На мой взгляд это является непродуманным решением, имея в виду, что люди не знали об этом и не были предупреждены заранее».

«Поэтому здесь нужно и федеральному правительству, и на региональном уровне подумать о том, что когда коэффициент рождаемости улучшается, тогда люди заранее должны об этом знать, что вот с такого-то времени такие-то надбавки могут быть прекращены. Но субъекты Российской Федерации, конечно, подхватывая эту положительную тенденцию, должны продолжать людям оказывать содействие и помощь. Так что пообсуждаем это на федеральном уровне и на региональном тоже», — заявил Путин.

«Вы упомянули о том, что сейчас улучшается работа по сбору налогов. И это, безусловно, хорошо. Финансовую систему надо оздоровлять, это понятно, Вы все правильно делаете. Но второй, не менее важный шаг — нужно правильно распорядиться с теми деньгами, которые вы получаете, — продолжил президент. — Я Вам принес папочку с замечаниями людей, которые здесь живут и очень надеются на то, что федеральные органы власти и Вы на это внимание обратите. Очень много, конечно, вопросов связано с расселением аварийного жилья. И это тоже острая проблема, на которую нужно посмотреть повнимательнее. Что мне не понятно. Ясно, что жилищная проблема очень острая, не только здесь, в республике, но и в других регионах страны. Но почему возникают сложности с выделением земли — это не очень понятно. С этим тоже разбирайтесь, пожалуйста».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин посетил Йошкар-Олу, где провел заседание заседание Совета по межнациональным отношениям.

В рамках визита он также успел посетить Национальный музей Марий Эл.

Республика Марий Эл стала одним из регионов, которые президент РФ намерен посетить, чтобы оказать поддержку новым исполняющим обязанности глав субъектов перед выборами, намеченными на сентябрь 2017 года.

Александр Евстифеев назначен на пост руководителя республики 6 апреля 2017 года.

Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов в настоящее время находится в СИЗО, он обвиняется в получении взятки в размере 235 млн рублей.