Путин передал Евстифееву папку с жалобами граждан Марий Эл

Йошкар-Ола, , 20:03 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин рекомендовал врио главы Марий Эл Александру Евстифееву внимательно следить за финансовой ситуацией в республике и расходованием бюджетных средств.

В ходе встречи, которая прошла 20 июля 2017 года, глава государства констатировал, что Евстифеев ведет правильную политику на своем посту, улучшая работу по сбору налогов.

«Но второй не менее важный шаг — это правильно нужно распорядиться с теми деньгами, которые вы получаете», — цитирует президента ТАСС.

Кроме того, Путин напутствовал врио главы Марий Эл обратить внимание не только на проблемные вопросы, но и на те направления, которые Евстифеев сочтет перспективными.

Также Путин передал Евстифееву жалобы и обращения граждан, которые поступили на имя президента: «Я вам привез папочку с замечаниями людей, которые здесь живут и очень надеются на то, что и федеральные органы власти, и вы на это внимание обратите».

Ряд вопросов связан с добровольно-принудительными поборами в школах, некоторые обращения касаются расселения аварийного жилья.

Сегодня президент также посетил Национальный музей Марий Эл и провел заседание Совета по межнациональным отношениям.

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Ранее сообщалось, что глава государства планирует посетить регионы, в которых недавно были назначены новые исполняющие обязанности глав субъектов, чтобы поддержать новых назначенцев перед выборами в сентябре. В числе предполагаемых для посещения регионов называлась и Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, Евстифеев назначен на пост руководителя республики 6 апреля 2017 года. Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов в настоящее время находится в СИЗО, он обвиняется в получении взятки в размере 235 млн рублей.

В момент назначения врио главы республики отмечал, что понимает трудности, которые сейчас стоят перед страной и регионы испытывают общие проблемы. Обозначил Евстифеев и направления своей работы: «Впереди — горячая посевная пора, над этим также надо работать. Вопросы молодежной политики и многое другое. Нам надо настраиваться на совместный труд на благо Марий Эл».

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В ходе первого заседания правительства республики, которое провел Евстифеев, он заявил, что «космического в Марий Эл только долги».

По итогам заседания было принято постановление «О принятии неотложных мер по стабилизации экономики и финансов Республики Марий Эл». В документе органам государственной власти даны поручения, которые призваны обеспечить стабилизацию ситуации в экономике и увеличение доходов республиканского бюджета.

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